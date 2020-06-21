"Шахтар" показав, що творилося в роздягальні після перемоги в чемпіонаті УПЛ

Максим Богданов Футбол 11:38, 21.06.2020

Донецький "Шахтар" у себе в соціальних мережах виклав відео і фото святкування 13-го чемпіонства в Прем'єр-лізі України.

На відео видно, як капітан "гірників" Тайсон танцює і поливає головного тренера Луїша Каштру і партнерів з пляшки з шампанським.

Шахтар святкує чемпіонство в УПЛ
/ ФК Шахтар
Шахтар святкує чемпіонство в УПЛ
/ ФК Шахтар
Шахтар святкує чемпіонство в УПЛ
/ ФК Шахтар
Шахтар святкує чемпіонство в УПЛ
/ ФК Шахтар
Шахтар святкує чемпіонство в УПЛ
/ ФК Шахтар

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Шахтар" в 27-му турі Прем'єр-ліги обіграв "Олександрію" (3: 2) і достроково став чемпіоном країни, обійшовши "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні.

Пізніше чемпіонство прокоментував президент донецького клубу Рінат Ахметов.

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