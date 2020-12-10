"Шахтар" показав емоції з роздягальні після нічиєї з "Інтером" і виходу в ЛЄ

Донецький "Шахтар" показав радість футболістів, тренерів та персоналу команди після сенсаційної нічиєї у виїзному матчі Ліги чемпіонів з "Інтером" і виходу у весняну частину єврокубків.

На офіційній сторінці "гірників" в Instagram з'явилося відео з емоціями з роздягальні. На ньому делегація клубу зібралася в центрі кімнати і позує для загальної фотографії.

Нагадаємо, що після нульової нічиєї з "Інтером" "Шахтар" посів третє місце в групі B, набравши стільки ж очок, скільки й "Боруссія" М, але поступившись їй за особистими зустрічами (0:10 на користь німців). Міланська команда, яка в сезоні 2019/20 дійшла до фіналу Ліги Європи, на цей раз вилетіла з єврокубків за підсумками осінньої частини.

Разом з "гірниками" в ЛЄ з інших груп перейшли: РБ "Зальцбург", "Олімпіакос", "Аякс", "Краснодар", "Брюгге", київське "Динамо" та "Манчестер Юнайтед".

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися всі учасники плей-оф Ліги чемпіонів 2020/21.