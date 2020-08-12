"Шахтар" побив досягнення "Динамо" в єврокубках

Максим Іншаков Футбол 18:41, 12.08.2020 Оновлено: 18:43, 12.08.2020

Донецький "Шахтар", обігравши з рахунком 4:1 в 1/4 фіналу Ліги Європи швейцарський "Базель", обійшов "Динамо" за кількістю великих перемог в плей-офф єврокубків.

Успіх на нейтральному полі в Гельзенкірхені став 5-м великим для "Шахтаря" в цій стадії євротурнірів. За цим показником "гірники" обійшли "Динамо". У розрахунок приймалися виступи в період незалежності України, повідомляє команда1.

Попередні великі перемоги у "Шахтаря"

  • Над "Ромою" (3:0) в 1/8-й Ліги чемпіонів

  • Над "Шальке" (3:0) 1/16-й Ліги чемпіонів

  • Над "Вольфсбургом" (3:0) в 1/8-й Ліги Європи

  • Над "Брагою" (4:0) в 1/4-й Ліги Європи

Донецький клуб єдиний серед українських, який домагався великої перемоги в плей-офф Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" встановив рекорд Ліги Європи / Кубка УЄФА серед команд, які не виступають в п'яти найсильніших футбольних першостях континенту.

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