"Шахтар" офіційно переїхав на НСК "Олімпійський"

Максим Іншаков Футбол 18:20, 27.09.2020 Оновлено: 18:21, 27.09.2020

Донецький "Шахтар" підписав трирічну угоду зі столичним НСК "Олімпійський", повідомив директор департаменту по експлуатації "Шахтар-Сервіс" Вадим Гунько.

За словами представника "гірників", донецький клуб тренується в Києві з 2014 року і тепер офіційно буде і стадіон.

"Ми уклали контракт на три роки зі стадіоном НСК "Олімпійський" і можу констатувати, що буквально днями приїхав останній вантаж з Харкова. Можна сказати, що наша харківська історія завершена. Сюди, до Києва, ми привезли велику кількість обладнання, 8 величезних фур. Це перш за все, обладнання для догляду за газоном. Тому що, це той напрямок, на якому ми плануємо сконцентруватися. Але також є багато обладнання, пов'язане з якісним проведенням футбольних матчів – комфортом і безпекою глядачів", – сказав Гунько в ефірі клубного Youtube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Вадим Гутцайт заявив, що "Динамо" буде мати пріоритет у виборі дат проведення матчів на НСК "Олімпійський".

Раніше генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін назвав переїзд його команди на НСК "Олімпійський" виграшним для киян.

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