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14 вересня • оновлено в 19:50
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"Шахтар" переміг "Зорю" у матчітрилері, відігравшись з 0:2

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Донецький "Шахтар" здобув вольову перемогу над луганською "Зорею" в 7-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Зустріч в Харкові на ОСК "Металіст" завершилася з рахунком 4:3.

Господарі невиразно розпочали зустріч, вже на 9-й хвилині пропустивши гол. Луганчани поборолися за м'яч на лицьовій, змусили Матвієнка його втратити, Кочергін віддав передачу на центр штрафного, де точно пробив Владлен Юрченко - 0:1.

Було помітно, що підопічні Луїша Каштру були не готові до високого пресингу у виконанні гостей. "Шахтарю" явно не вистачало роботи флангів і свіжості центральної лінії.

Лише до середини тайму донецький клуб почав створювати моменти, але все звів нанівець безглуздий гол. На 35-й хвилині П'ятов помилився з пасом, віддав на Матвієнка. Той не витримав пресингу і віддав неточний пас, який перехопив Кочергін, відправивши круглого у порожні ворота - 0:2.

Другий пропущений м'яч пожвавив гру "Шахтаря", і ще до перерви Тайсон скоротив відставання.

У другому таймі на поле вперше в офіційних матчах вийшов новачок клубу Євген Коноплянка. Гравці з Донецька заграли зовсім з іншим темпом і з інтервалом в 6 хвилин змогли вийти вперед. Спершу Марлос шикарним обвідним ударом зробив рахунок 2:2, а потім Мораес забив третій м'яч.

Гравці Віктора Скрипника встигли повернути в матчі паритет, але за 1 хвилину до фінального свистка після пасу Коноплянки Мораес оформив перемогу - 4:3.

"Шахтар" – "Зоря" 4:3 (1:2, 3:1)

Голи: 0:1 – 10 Юрченко, 0:2 – 35 Кочергін, 1:2 – 42 Тайсон, 2:2 – 54 Марлос, 3:2 – 60 Мораес, 3:3 – 86 Ледньов, 4:3 – 89 Мораес .

Шахтар – Пятов, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Болбат, Марлос, Алан Патрік (Коваленко, 78), Тете (Коноплянка, 46), Степаненко, Тайсон (Соломон, 74), Мораес.

Зоря – Шевченко, Іванисеня, Тимчик, Абу-Ханна, Громов (Русин, 60), Чеберко, Кочергін, Юрченко (Чайковський, 87), Кабан (Будковський, 60), Михайличенко, Ледньов.

Попередження: Тайсон (11), Михайличенко (23), Іванисеня (51), Тимчик (72), Степаненко (77).

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Нагадаємо, що в минулому турі "гірники" здобули розгромну перемог над земляками з "Олімпіка". Поєдинок в Києві на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського завершився з рахунком 0:4.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Євген Коноплянка
Місце
Україна Харків
Тег
ФК Зоря
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