Головна Новини
13 березня • оновлено в 01:04
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Максим Богданов
Максим Богданов

"Шахтар" переміг "Вольфсбург" у матчі Ліги Європи з двома незабитими пенальті

"Шахтар" переміг "Вольфсбург" у матчі Ліги Європи з двома незабитими пенальті
Українські футболісти продемонстрували справжню силу волі
5.7т Читати матеріал російською

Донецький "Шахтар" здобув красиву перемогу над "Вольфсбургом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок у Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" завершився з рахунком 1:2.

Через пандемію коронавiрусу в світі УЄФА заборонив відвідування глядачами цієї зустрічі, тому матч пройшов при порожніх трибунах.

Вольфсбург - Шахтар

Вольфсбург - Шахтар

Із перших хвилин українські футболісти захопили ініціативу, впевнено контролюючи м'яч у центрі поля, загострюючи ситуацію гострими випадами. Підопічні Каштру вміло користувалися відкритими зонами, які створювали гравці "Вольфсбурга", слабо граючи в обороні.

Вольфсбург - Шахтар

Вольфсбург - Шахтар

На 17-й хвилині одна з таких атак завершилася голом Мораеса. Передачу Ісмаїлі з лівого флангу невдало спробував зупинити Кнохе. М'яч дугою злетів вгору, й український бразилець ефектно продавив на другому поверсі Отавiо, головою встромивши шкіряну сферу у ворота – 1:0.

Вольфсбург - Шахтар

Вольфсбург - Шахтар

"Шахтар" продовжив тиснути і через 4 хвилини заробив пенальті. М'яч знайшов руку захисника "вовків" у штрафному і Дамір Скаміна після перегляду VAR вказав на точку. Коваленко міг знімати всі питання про переможця, але його бездарний удар легко забрав Кастельс.

Вольфсбург - Шахтар

Вольфсбург - Шахтар

Господарі, як і раніше, були в ролі другого номера, але на 44-й хвилині змогли на рівному місці заробити пенальті. Після рикошету від свого ж гравця м'яч потрапив у руку Матвієнка і Вегорст відправився виконувати одинадцятиметровий.

Вольфсбург - Шахтар

Вольфсбург - Шахтар

Під час удару нога нідерландського нападника поїхала і він відправив круглого набагато вище воріт.

Друга половина почалася для чемпіонів України жахливо. Вже на 3-й хвилині другого тайму Брукс виграв позицію у Матвієнка при подачі кутового і головою послав м'яч повз П'ятова – 1:1.

Вольфсбург - Шахтар

Вольфсбург - Шахтар

"Шахтар" уже не так привільно відчував себе на полі, часто не встигаючи за суперником, який активізувався. Незважаючи на таку ситуацію, футболісти з України змогли вирвати перемогу.

Вольфсбург - Шахтар

Вольфсбург - Шахтар

На 73-й хвилині Патрік блискуче пробив зі стандарту в кут під поперечину. Голкіпер "Вольфсбурга" в котячому стрибку зміг витягнути цей удар, але в добиванні швидше за всіх зреагував Маркос Антоніо, головою відправивши круглого у порожні ворота – 1:2.

"Вольфсбург" Німеччина – "Шахтар" Україна 1:2

Голи: 0:1 – 16 Мораес, 1:1 – 48 Брукс, 1:2 – 73 Маркос Антоніо.

Вольфсбург – Кастельс, Брукс, Пауло Отава, Кнох, Шлагер (Жоао Віктор, 73), Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегорст, Мехмеді (Гінчек, 80).

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі (Хочолава, 68), Кривцов, Додо, Матвієнко, Тете, Алан Патрік, Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антоніо, Тайсон (Коноплянка, 88), Мораес.

Попередження: Вегорст (18), Штеффен (56), Брукс (71).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого "гірники" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграли внічию з "Бенфікою" 3:3 і з урахуванням домашньої перемоги 2:1 у першому матчі вийшли в наступну стадію турніру.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга Європи
Місце
Німеччина Вольфсбург
Теги
ФК Шахтар ФК Вольфсбург
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Торонто Мэйпл Лифс
VS
Нэшвилл Предаторз
Победа Нэшвилла или ничья в основное время
1.69 Сделать ставку
Тампа-Бэй Лайтнинг
VS
Филадельфия Флайерз
Победа Тампа-Бэй в основное время
2,00 Сделать ставку
Нью-Джерси Дэвилз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Нью-Джерси с форой в +1,0 шайбы
1.71 Сделать ставку
Монреаль Канадиенс
VS
Баффало Сэйбрз
Победа Монреаля в основное время
2,09 Сделать ставку
Коламбус Блю Джекетс
VS
Питтсбург Пингвинз
Победа Питтсбурга с нулевой форой
1.76 Сделать ставку
Вашингтон Кэпиталз
VS
Детройт Ред Уингз
Победа Вашингтона с форой в -1,5 шайбы
1.71 Сделать ставку
Победа Марте Олсбю
11.0 Сделать ставку
Расинг
VS
Луго
Гости не проиграют
1.68 Сделать ставку
Риу Аве
VS
Пасуш де Феррейра
Тотал больше 2-х голов
1.67 Сделать ставку
Анкарагюджю
VS
Ризеспор
Гости не проиграют
1.49 Сделать ставку