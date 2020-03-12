Донецький "Шахтар" здобув красиву перемогу над "Вольфсбургом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок у Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" завершився з рахунком 1:2.

Через пандемію коронавiрусу в світі УЄФА заборонив відвідування глядачами цієї зустрічі, тому матч пройшов при порожніх трибунах.

Вольфсбург - Шахтар

Із перших хвилин українські футболісти захопили ініціативу, впевнено контролюючи м'яч у центрі поля, загострюючи ситуацію гострими випадами. Підопічні Каштру вміло користувалися відкритими зонами, які створювали гравці "Вольфсбурга", слабо граючи в обороні.

Вольфсбург - Шахтар

На 17-й хвилині одна з таких атак завершилася голом Мораеса. Передачу Ісмаїлі з лівого флангу невдало спробував зупинити Кнохе. М'яч дугою злетів вгору, й український бразилець ефектно продавив на другому поверсі Отавiо, головою встромивши шкіряну сферу у ворота – 1:0.

Вольфсбург - Шахтар

"Шахтар" продовжив тиснути і через 4 хвилини заробив пенальті. М'яч знайшов руку захисника "вовків" у штрафному і Дамір Скаміна після перегляду VAR вказав на точку. Коваленко міг знімати всі питання про переможця, але його бездарний удар легко забрав Кастельс.

Вольфсбург - Шахтар

Господарі, як і раніше, були в ролі другого номера, але на 44-й хвилині змогли на рівному місці заробити пенальті. Після рикошету від свого ж гравця м'яч потрапив у руку Матвієнка і Вегорст відправився виконувати одинадцятиметровий.

Вольфсбург - Шахтар

Під час удару нога нідерландського нападника поїхала і він відправив круглого набагато вище воріт.

Друга половина почалася для чемпіонів України жахливо. Вже на 3-й хвилині другого тайму Брукс виграв позицію у Матвієнка при подачі кутового і головою послав м'яч повз П'ятова – 1:1.

Вольфсбург - Шахтар

"Шахтар" уже не так привільно відчував себе на полі, часто не встигаючи за суперником, який активізувався. Незважаючи на таку ситуацію, футболісти з України змогли вирвати перемогу.

Вольфсбург - Шахтар

На 73-й хвилині Патрік блискуче пробив зі стандарту в кут під поперечину. Голкіпер "Вольфсбурга" в котячому стрибку зміг витягнути цей удар, але в добиванні швидше за всіх зреагував Маркос Антоніо, головою відправивши круглого у порожні ворота – 1:2.

"Вольфсбург" Німеччина – "Шахтар" Україна 1:2

Голи: 0:1 – 16 Мораес, 1:1 – 48 Брукс, 1:2 – 73 Маркос Антоніо.

Вольфсбург – Кастельс, Брукс, Пауло Отава, Кнох, Шлагер (Жоао Віктор, 73), Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегорст, Мехмеді (Гінчек, 80).

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі (Хочолава, 68), Кривцов, Додо, Матвієнко, Тете, Алан Патрік, Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антоніо, Тайсон (Коноплянка, 88), Мораес.

Попередження: Вегорст (18), Штеффен (56), Брукс (71).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого "гірники" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграли внічию з "Бенфікою" 3:3 і з урахуванням домашньої перемоги 2:1 у першому матчі вийшли в наступну стадію турніру.

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