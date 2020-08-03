"Шахтар" передумав відкривати пам'ятник Луческу після його переходу в "Динамо". ФК "Динамо" Київ

Донецький "Шахтар" виготовив пам'ятник на честь свого легендарного тренера Мірчі Луческу, але передумав його відкривати після переходу румунського фахівця в "Динамо".

Як повідомили в прямому ефірі програми "Профутбол", "гірники" хотіли провести урочисту церемонію в 2015 році на "Донбас-арені" на 70-річчя Містера, але через війну на Донбасі плани довелося змінити.

29 липня Луческу виповнилося 75 років, а пам'ятник чекав свого часу на базі "Шахтаря" в Києві. За тиждень до ювілею Мірча став головним тренером "Динамо", а лавка, на якій сидить румунський фахівець, була більш ретельно захована на території, де тренуються "гірники".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент столичного клубу Ігор Суркіс зізнався, що йому сказав власник "Шахтаря" Рінат Ахметов після призначення Луческу на пост головного тренера "Динамо".