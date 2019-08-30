"Шахтар" отримав суперників у ЛЧ: спортивні підсумки 29 серпня

ЗМІ назвали несподіваного суперника Олександра Усика по бою 12 серпня, а донецький "Шахтар" дізнався суперників по Лізі чемпіонів.
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