"Шахтар" отримав суперників у ЛЧ: спортивні підсумки 29 серпня

ЗМІ назвали несподіваного суперника Олександра Усика по бою 12 серпня, а донецький "Шахтар" дізнався суперників по Лізі чемпіонів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 29 серпня.

Крім того, бій Ломаченко – Кемпбелл буде судити скандальний шотландський рефері. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Шахтар" дізнався суперників по Лізі чемпіонів

Сенсаційний вибір: названо наступного суперника Усика

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

"Як же за***ли!" Усик станцював під хіт MARUV і викликав гнів у мережі

Довів до смерті: на бій Ломаченко - Кемпбелл призначили скандального рефері

Відбулося жеребкування Ліги чемпіонів: всі групи

"Дивовижна Даша!" Українська чемпіонка Білодід привела в захват росЗМІ

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!