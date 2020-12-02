"Шахтар" отримав невтішний діагноз Жуніора Мораеса

Форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес більше не зіграє цього року через травму, отриману внаслідок удару Рафаеля Варана в матчі проти "Реала".

Директор департаменту медицини ФК "Шахтар" Дмитро Скібінський повідомив, що під час медогляду у бразильського футболіста збірної України виявили велику гематому.

"У матчі вівторка Жуніор Мораес отримав травму правого стегна. На жаль, решту матчів він пропустить і проведе цей час на реабілітації. Що стосується Дентіньо, очікується, що він приступить до тренувань найближчими днями", – цитує Скібінського пресслужба "Шахтаря".

Нагадаємо, що 2020 року "Шахтарю" доведеться провести ще три матчі: з "Мінаєм" (5 грудня), "Інтером" (9 грудня) та "Інгульцем" (13 грудня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 5-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Реал" завершилася із сенсаційним рахунком 2:0. Голами у другому таймі відзначилися Дентіньо й Соломон.