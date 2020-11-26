"Шахтар" опустився на дно, – Шевчук

Колишній захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук залишився незадоволений грою "гірників" в матчі Ліги чемпіонів з гладбахскою "Боруссією".

Експерт телеканал "Футбол" вважає, що на даний момент "гірники" знаходяться в поганій фізичній формі, також у команди є проблеми з психологією, і немає впевненості у своїх силах.

"Я чув, що говорив Луїш Каштру, я з ним не згоден. Для мене цифри – це порожнє місце, я не побачив якість гри від "Шахтаря". Команда зараз не може використовувати вихід з оборони, немає високого пресингу, є в середньої лінії контроль м'яча, але цього мало. Статистика, хто контролює м'яч – це не перевага, це не гольові моменти. Зараз "Шахтар" опустився на дно. Потрібно знову засукати рукава і працювати над усіма компонентами гри", – написав Шевчук у своєму блозі.

Ексфутболіст збірної України не бачить, де "Шахтар" міг би додати.

"Команда перебуває в такому стані психологічному, немає впевненості. Маючи таких гравців, команда повинна бути більш агресивна, високий темп повинен бути, контроль м'яча набагато швидше повинен бути. Це все передається з чемпіонату України, де у "Шахтаря" також немає переваги, а як вона повинна з'явитися в Лізі чемпіонів? Тому "Шахтар" повинен знову серйозно працювати в усіх напрямках розвитку гри", – підсумував Шевчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 4-го туру Ліги чемпіонів "Боруссія" Менхенгладбах – "Шахтар" завершилася з рахунком 4:0. Після цієї поразки українці залишилися на третьому рядку в групі B.