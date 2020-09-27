"Шахтар" не забив пенальті, але за дві хвилини переміг "Олімпік". Відео

Донецький футбольний клуб "Шахтар" здобув перемогу над земляками з "Олімпіка" в 4-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:0.

Ключові моменти зустрічі відбулися в середині другого тайму, коли з інтервалом у дві хвилини "гірники" забили два м'ячі.

На 64-й хвилині Патрік віддав на Корнієнка, той від лицьової віддав на Коваленка, який несильно, але точно відправив м'яч у дальній кут – 1:0.

А на 66-й хвилині Майкон зробив перехоплення в центрі поля, віддав на Мораеса, а той відправив м'яч між ніг Кичака – 2:0.

Варто відзначити, що в кінці першої половини зустрічі Алан Патрік не реалізував пенальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" підписав трирічну угоду зі столичним НСК "Олімпійський".