"Шахтар" не забив пенальті, але за дві хвилини переміг "Олімпік". Відео
Донецький футбольний клуб "Шахтар" здобув перемогу над земляками з "Олімпіка" в 4-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.
Поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:0.
Ключові моменти зустрічі відбулися в середині другого тайму, коли з інтервалом у дві хвилини "гірники" забили два м'ячі.
На 64-й хвилині Патрік віддав на Корнієнка, той від лицьової віддав на Коваленка, який несильно, але точно відправив м'яч у дальній кут – 1:0.
А на 66-й хвилині Майкон зробив перехоплення в центрі поля, віддав на Мораеса, а той відправив м'яч між ніг Кичака – 2:0.
Варто відзначити, що в кінці першої половини зустрічі Алан Патрік не реалізував пенальті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" підписав трирічну угоду зі столичним НСК "Олімпійський".