"Шахтар" обійшов "Динамо" за кількістю трофеїв в незалежній Україні

"Шахтар" в 27-му турі Прем'єр-ліги обіграв "Олександрію" (3:2) і достроково став чемпіоном країни, обійшовши "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні.

Тепер у "гірників" 35 трофеїв, а у динамівців – 34, повідомляє tribuna.com. Для "Шахтаря" це 13-й виграний чемпіонат України, на рахунку "Динамо" – 15.

Кияни зможуть наздогнати донеччан за кількістю трофеїв вже 8 липня, якщо виграють Кубок України.

У півфіналі підопічні Михайличенка обіграли "Минай" (2:0). Другий фіналіст визначиться в середу, 24 червня в матчі "Маріуполь" – "Ворскла".