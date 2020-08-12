"Шахтар" обійшов "Челсі" та "Рому" в клубному рейтингу УЄФА.

Донецький "Шахтар" розгромив "Базель" і вийшов до півфіналу Ліги Європи, що дало змогу "гірникам" обійти "Челсі" та "Рому" та переміститися на 14-те місце в клубному рейтингу УЄФА.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, на рахунку української команди тепер 84 бали, а в англійців та італійців – 83 і 80 відповідно. 21 очко було набрано "Шахтарем" у нинішньому єврокубковому сезоні. "Гірники" впритул наблизилися до "Тоттенгему" та дортмундської "Боруссії", в активі яких по 85 балів.

Зазначимо, що київське "Динамо" посідає 26-те місце в клубному рейтингу УЄФА, а "Інтер", який стане суперником донецького клубу в півфіналі Ліги Європи, йде на 39-й позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перемога "Шахтаря" над "Базелем" дала можливість Україні обійти Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА.