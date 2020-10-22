'Шахтар' обіграв на виїзді 'Реал' у Лізі чемпіонів: спортивні підсумки 21 жовтня

Донецький "Шахтар" сенсаційно обіграв мадридський "Реал" у Лізі чемпіонів, а в команді Василя Ломаченка повідомили про травму боксера.

Крім того, гравець "Полісся" Максим Гавриленко забив гол у матчі першої ліги прямим ударом з кутового.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 21 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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