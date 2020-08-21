"Шахтар" обіграв "Колос", забивши один пенальті з трьох

Чемпіон України донецький "Шахтар" здобув нервову перемогу над "Колосом" у першому турі нового розіграшу Прем'єр-ліги.

"Гірники", не забивши два пенальті, все ж були сильнішими за опонента, вигравши на НСК "Олімпійський" – 3:1.

Матч почався несподівано для чинного чемпіона. Вже на 6-й хвилині "Колос" втратив супершанс. Півзахисник Смирний після подачі з флангу влучив у штангу, а добивання його партнера вийшло вище воріт.

Цей момент підбадьорив "гірників", які перехопили ініціативу і почали створювати моменти. Апофеозом тиску "Шахтаря" став пенальті, який заробив бразильський хавбек Алан Патрік. Однак капітан команди Луїша Каштру Тайсон не зумів переграти голкіпера ударом із "точки".

Другий тайм також почався з порушення у штрафному "Колоса". Рефері вдруге покарав команду з Ковалівки ударом з 11-метрової позначки, який цього разу не реалізував Марлос.

На 59-й хвилині суддя зустрічі втретє вказав на "точку". Цього разу футболісти з Ковалівки збили Марлоса. Удар Алана Патріка воротар "Колоса" відбити не зумів.

У середині другого тайму автор першого м'яча оформив дубль. Патрік скористався шикарним пасом Жуніора Мораеса і спокійно закотив м'яч у ворота.

На 72-й хвилині ще один бразилець "Шахтаря" Тете довів рахунок до розгромного. За п'ять хвилин "Колосу" вдалося забити у відповідь, але на підсумковий результат він не вплинув.

"Шахтар" – "Колос" – 3:1 (0:0, 3:1)

Голи: 1:0 – 60, пенальті Алан Патрік, 2:0 – 69 Алан Патрік, 3:0 – 72, автогол Волинець, 3:1 – 77 Костишин.

"Шахтар" – Трубін, Матвієнко, Додо (Болбат, 75), Кривцов, Бондар, Маркос Антоніо (Соломон, 76), Алан Патрік (Коваленко, 73), Степаненко, Марлос (Тете, 65), Тайсон (Коноплянка, 73), Мораес.

"Колос" – Волинець, Зозуля, Ємець, Петров, Максименко, Морозко (Ільїн, 75), Задоя (Мілько, 61), Оріховський (Богданов, 61), Смирний (Костишин, 74), Антюх, Бондаренко (Лисенко, 61).

Попередження: Ємець (31), Волинець (45), Задоя (52), Максименко (59), Бондаренко (60).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що матч "Шахтар" – "Динамо" незабаром відбудеться в Донецьку.

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