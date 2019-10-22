"Шахтар" не зміг виграти ключовий матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" в третьому турі Ліги чемпіонів вдома зіграв внічию з "Динамо" із Загреба. Матч на ОСК "Металіст" завершився з рахунком 2:2.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Динамо Загреб.

Всі експерти в один голос називали протистояння з хорватами ключовим у боротьбі за підсумкове друге місце в групі і путівку в плей-офф ЛЧ сезону 19/20.

Незважаючи на те, що гості з перших секунд намагалися грати максимально компактно, "гірники" гострими передачами шукали розриви між лініями. За перші 17 хвилин господарі провели кілька атак, одна з яких завершилася голом.

Шахтар - Динамо Загреб

У підопічних Каштру вийшла класна позиційна атака. Марлос обійшов Оршіча, запустив на хід Коноплянці, який легко втік від захисників і закотив м'яч під дальню штангу.

Забивши гол "Шахтар" сів в оборону і був покараний. На 25-й хвилині Оршіч прострілив у воротарський, де зовсім вільний Ольмо випередив П'ятова і пробив точно в дотик.

"Динамо" грало дуже організовано і дисципліновано, намагаючись не поступатися в жодному двобої. "Шахтар" зустрів серйозний опір і ніяк не міг з ним впоратися.

У кінцівці тайму швидкості зовсім впали. Українські футболіст підлягає тримали м'яч і не поспішали розвивати атаки.

Шахтар - Динамо Загреб

Після перерви ініціатива перейшла повністю до гостей. За стартові хвилини Оршіч і Ольмо ледь не організували другий гол.

Гра змiнилась на 60-й хвилині, коли Андрій Пятов у себе в штрафний відверто руками завалив Гаврановіча. Суддя відразу вказав на пенальті, і після підтвердження від VAR Оршіч зробив рахунок 2:1.

Шахтар - Динамо Загреб

Розлючений "Шахтар" пішов в атаку, де бразильці за кілька хвилин створили ряд гострих атак, і на 75-й хвилині добилися успіху. Додо, що вийшов на заміну, відгукнувся на шикарну різану передачу Патріка, на паузі прибрав захисників і кіпера і відправив круглого в сітку - 2:2.

Шахтар - Динамо Загреб

Час, що залишився пройшло в атаках гравців з Донецька, але найважливішу перемогу українці добути так і не змогли.

Шахтар - Динамо Загреб

Шахтар - Динамо Загреб

Шахтар - Динамо Загреб

"Шахтар" Україна – "Динамо" Загреб Хорватія 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: 1:0 – 16 Коноплянка, 1:1 – 25 Ольмо, 1:2 – 60, пенальті Оршіч, 2:2 – 75 Додо.

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат (Додо, 66), Марлос (Коваленко, 84), Коноплянка (Соломон, 66), Тайсон, Алан Патрік, Степаненко, Мораес.

Динамо Загреб – Ліваковіч, Теофіль-Катрін, Періч, Ділавер, Леовац, Ольмо, Моро, Оршіч (Іванушец, 90), Адемі (Гояк, 68), Стоянович, Гаврановіч (Петкович, 62).

Попередження: Стоянович (7), Періч (23), Алан Патрік (40), Пятов (58), Болбат (59), Ділавер (63), Адемі (64).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1-му турі нового сезону Ліги чемпіонів "гірники" програли англійському " Манчестер Сіті". Матч в Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

Зустріч 2-го туру в Італії проти місцевої " Аталанти " завершилася на користь українського клубу (2: 1).

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!