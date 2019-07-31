"Шахтар" не забив пенальті, але врятувався від поразки на старті УПЛ

Донецький "Шахтар" в матчі 1-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі переміг в гостях "Олександрію". Гра на КСК "Ніка" завершилася з рахунком 1:3.

Обидві команди з перших хвилин вибрали велику швидкість. М'яч не затримувався в центральному колі. Футболісти радували глядачів великою кількістю моментів, створюючи загрозу то біля одних, то біля других воріт.

Вже на 7-й хвилині донецькі футболісти повинні були відкривати рахунок, коли арбітр призначив пенальті за фол Гречишкіна проти Мораеса. Пробивати взявся сам бразилець, але його удар парирував голкіпер.

Під завісу першого тайму підопічні Луїша Каштру надмірно захопилися нападом. "Олександрія" вдало втекла в контратаку і сповна скористалася анархією суперника в захисті.

"Гірники" не поспішаючи поверталися до своїх воріт і були покарані за таке нехлюйство.

Ковалець прийняв праворуч, змістився в центр, вивів Третьяков на позицію в штрафному. Той пробив точно в кут низом повз воротаря і двох захисників.

У другому таймі ситуація перевернулася. Спершу господарі привезли собі автогол, а потім Тайсон подвоїв рахунок.

На 74-й хвилині Патрік віддав на Тайсона, який дуже красиво пробив з лінії штрафного в дальній кут.

Ефектну крапку на останніх секундах поставив Дентіньо. Бланко Лещук отримав м'яч в штрафній і покотив на дальню штангу, де бразилець покотив в порожні ворота.

"Олександрія" – "Шахтар" 1:3

Голи: 1:0 – 42 Третьяков, 1:1 – 58, автогол Бухал, 1:2 – 73 Тайсон, 1:3 – 90 Дентіньо.

Олександрія – Паньків, Бухал, Мірошниченко, Бабогло, Пашаєв, Банада (Шастал , 82), Лучкевич (Задерака, 65), Третьяков, Ковалець (Запорожан, 72), Гречишкін, Сітало.

Шахтар – Пятов, Хочолава, Ісмаїлі, Кривцов, Степаненко, Соломон (Дентіньо, 84), Болбат (Матвієнко, 90), Тайсон, Алан Патрік, Марлос, Мораес (Бланко Лещук, 74).

Попередження: Степаненко (71), Запорожан (76), Алан Патрік (86).

Олександрія - Шахтар ФК Шахтар

Олександрія - Шахтар ФК Шахтар

Олександрія - Шахтар ФК Шахтар

Олександрія - Шахтар ФК Шахтар

Олександрія - Шахтар ФК Шахтар

Олександрія - Шахтар ФК Шахтар

Олександрія - Шахтар ФК Шахтар

Олександрія - Шахтар ФК Шахтар

Олександрія - Шахтар ФК Шахтар

Олександрія - Шахтар ФК Шахтар

Як повідомляв О, 28 липня "Шахтар" програв київському "Динамо" в поєдинку за Суперкубок України. Матч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився з рахунком 1: 2.

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