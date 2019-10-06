"Шахтар", не напружуючись, добув гостьову перемогу в УПЛ

Донецький "Шахтар" обіграв в гостях "Дніпро-1" в 10-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Поєдинок в Дніпрі завершився з рахунком 0:2.

Початок вийшло шокуючим для гостей. Вже на 4-й хвилині Мораес відкрив рахунок, забивши головою з кута воротарського майданчика, отримавши навіс від Степаненка.

Після швидкого голу "гірники" включили режим енергозбереження і легко сушили гру.

У другій половині активності від обох команд стало ще менше. Незважаючи на пасивність в атаці, підопічні Луїша Каштру змогли забити другий м'яч.

На 83-й хвилині Сапронов помилився, зачепивши м'яч ногою в спробі перехопити пас, але так і не зробивши цього, і Тайсон заштовхав круглого у ворота Юрчука.

"Дніпро-1" – "Шахтар" 0:2

Голи: 0:1 – 4 Мораес, 0:2 – 83 Тайсон.

Дніпро-1 – Юрчук, Сафронов, Польовий, Лопиренок, Логінов, Когут (Куліш, 82), Кравченко, Назаренко, Вакулко (Булеца, 69), Чичиков (Коркішко, 73), Супряга.

Шахтар – Пятов, Кривцов, Додо, Ісмаїлі, Бондар, Алан Патрік (Тете, 86), Степаненко, Марлос (Соломон, 68), Коноплянка (Коваленко, 68), Тайсон, Мораес.

Попередження: Вакулко (26), Степаненко (33), Тайсон (57), Мораес (67), Когут (74), Польовий (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 9-му турі "гірники" в Харкові на ОСК "Металіст" з рахунком 4:0 розгромили полтавську "Ворсклу". Свій перший гол за нову команду забив Євген Коноплянка.

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