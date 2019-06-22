"Шахтар" назвав фантастичну вартість свого лідера

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін готовий вступити в переговори щодо трансферу Ісмаїлі, якщо покупець запропонує не менше 50 млн євро.

"Якщо ми продаємо своїх гравців, то продаємо дуже дорого. Ісмаїлі на сьогоднішній день один з ключових гравців нашої команди і один з кращих лівих захисників Європи. Його відступна вартість за контрактом становить 100 млн євро. Продати Ісмаїлі в "Рому" за 15 млн євро? Коли ми отримаємо пропозицію в 50 мільйонів євро за Ісмаїлі, ми тільки тоді почнемо думати, щоб вступати в переговорний процес по гравцеві", - цитує Палкіна Football.ua.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що чемпіони України готові були відпустити футболіста не менше, ніж за 20 мільйонів євро. Однак "вовкам" вдалося збити ціну і сторони зійшлися на сумі в 15 мільйонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" оперативно знайшов заміну Паулу Фонсека, оголосивши про прихід нового тренера.

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