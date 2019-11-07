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7 листопада • оновлено в 10:55
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"Шахтар" на останній секунді врятував матч із "Динамо" Загреб: спортивні підсумки 6 листопада

1.7т Читати матеріал російською

Донецький "Шахтар" здійснив феєричний камбек у матчі Ліги чемпіонів у Загребі, а Ярослав Ракицький оголосив про те, що йде зі збірної України.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 6 листопада.

Крім того, ЗМІ повідомили про нові стосунки Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Теми
Ліга чемпіонів Шахтар – Динамо Загреб
Теги
Динамо Загреб ФК Шахтар ФК Ювентус ФК Локомотив Москва
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