"Шахтар" на останній секунді врятував матч із "Динамо" Загреб: спортивні підсумки 6 листопада

Донецький "Шахтар" здійснив феєричний камбек у матчі Ліги чемпіонів у Загребі, а Ярослав Ракицький оголосив про те, що йде зі збірної України.
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Крім того, ЗМІ повідомили про нові стосунки Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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