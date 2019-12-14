"Шахтар" на останніх хвилинах вирвав перемогу у "Зорі"

Донецький "Шахтар" в центральному матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграв луганську "Зорю". Зустріч в Запоріжжі на "Славутич-Арена" завершилася з рахунком 1:2.

З перших хвилин "Зоря" влаштувала високий пресинг "Шахтарю" і мала кілька моментів для взяття воріт. Ближче до середини швидкості впали. Обидві команди грали грамотно в обороні, закриваючи відразу всi зони при позиційному захисті.

Всі ключові події відбулися після перерви. З інтервалом в 6 хвилин клуби обмінялися голами.

Спершу Мораес після кутового спокійно прийняв і з відскоком від газону пробив точно в дальній кут, а потім комбінація "Зорі" увінчалася успіхом. Кочергін прийняв на фланзі довгу передачу, прострілив, а Ледньов в дотик зробив рахунок 1:1.

Розв'язка наступила на останніх хвилинах, коли "гірники" втекли в контратаку, і її лише ціною порушення у власному штрафному майданчику зупинив Махарадзе. Марлос легко розвів голкіпера і м'яч по різних кутах - 2:1.

"Зоря" – "Шахтар" 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: 0:1 – 54 Мораес, 1:1 – 61 Ледньов, 1:2 – 84, пенальті Марлос.

Зоря – Махарадзе, Абу-Ханна, Вернидуб, Тимчик, Ледньов, Кочергін, Луньов (Русин, 58), Юрченко, Кабан (Будковський, 87), Михайличенко, Іванисеня.

Шахтар – Пятов, Додо, Кривцов, Ісмаїлі, Матвієнко, Алан Патрік, Маркос Антоніо (Майкон, 85), Коноплянка, Марлос, Коваленко (Тете, 64), Мораес (Дентіньо, 88).

Попередження: Михайличенко (3), Марлос (12), Алан Патрік (46), Абу-Ханна (50), Ледньов (58), Мораес (72), Іванисеня (83), Тимчик (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, "Шахтар" зазнав розгромної поразки від італійської "Аталанти" (0:3) і вилетів з Ліги чемпіонів в Лігу Європи.

Нагадаємо, що "Зоря" в 17-му турі УПЛ сенсаційно обіграло на виїзді київське "Динамо" (2:1).

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