Луганська "Зоря" в центральному матчі 23-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі вирвала перемогу над донецьким "Шахтарем". Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

Перший тайм пройшов в обопільній боротьбі, коли жодна з команд не поступалася один одному в бажанні перемогти. "Шахтар" традиційно зробив ставку на індивідуальну майстерність, а луганчани огризались небезпечними контратаками.

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

Розв'язка наступила на 84-й хвилині, коли після подачі кутового, Михайличенко вдало зловив на ногу м'яч, і ледь не порвав сітку дальнім ударом.

"Зоря" – "Шахтар" 1:0

Гол: 1: 0 – 84 Михайличенко.

Зоря – Махарадзе, Іванисеня, Тимчик, Вернидуб, Ледньов (Цвек, 46), Кочергін, Хомченовський (Громов, 49), Юрченко, Кабан, Чеберко, Михайличенко.

Шахтар – Трубін, Матвієнко, Додо, Кривцов, Хочолава, Марлос (Тете, 67), Майкон, Коноплянка (Коваленко, 67), Алан Патрік (Сікан, 87), Тайсон, Мораес.

Попередження: Іванисеня (14), Кочергін (34), Мораес (52), Цвек (59), Михайличенко (74).

Як повідомляв OBOZREVATEL, цей тур УПЛ, який Артем Франков назвав "порнухою жорсткого і огидного типу з збоченнями", проходить без глядачів.

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