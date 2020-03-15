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15 березня • оновлено в 15:59
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"Шахтар" на останніх хвилинах програв "Зорі" в 23-му турі УПЛ

"Шахтар" на останніх хвилинах програв "Зорі" в 23-му турі УПЛ
Поєдинок пройшов у Києві на "Славутич-Арені"
1.9т Читати матеріал російською

Луганська "Зоря" в центральному матчі 23-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі вирвала перемогу над донецьким "Шахтарем". Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Зоря - Шахтар

Зоря - Шахтар

ФК Шахтар

Перший тайм пройшов в обопільній боротьбі, коли жодна з команд не поступалася один одному в бажанні перемогти. "Шахтар" традиційно зробив ставку на індивідуальну майстерність, а луганчани огризались небезпечними контратаками.

Зоря - Шахтар

Зоря - Шахтар

ФК Шахтар

Розв'язка наступила на 84-й хвилині, коли після подачі кутового, Михайличенко вдало зловив на ногу м'яч, і ледь не порвав сітку дальнім ударом.

"Зоря" – "Шахтар" 1:0

Гол: 1: 0 – 84 Михайличенко.

Зоря – Махарадзе, Іванисеня, Тимчик, Вернидуб, Ледньов (Цвек, 46), Кочергін, Хомченовський (Громов, 49), Юрченко, Кабан, Чеберко, Михайличенко.

Шахтар – Трубін, Матвієнко, Додо, Кривцов, Хочолава, Марлос (Тете, 67), Майкон, Коноплянка (Коваленко, 67), Алан Патрік (Сікан, 87), Тайсон, Мораес.

Попередження: Іванисеня (14), Кочергін (34), Мораес (52), Цвек (59), Михайличенко (74).

Як повідомляв OBOZREVATEL, цей тур УПЛ, який Артем Франков назвав "порнухою жорсткого і огидного типу з збоченнями", проходить без глядачів.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Шахтар
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