"Шахтар" може залишити ще один бразилець: ЗМІ назвали новий клуб футболіста

Італійська "Сампдорія" вийшла на донецький "Шахтар" з пропозицією про трансфер півзахисника збірної Бразилії Тайсона. Клуб з Генуї вкрай зацікавлений у послугах 30-річного футболіста, повідомляє Sportal.it.

Водночас донецький клуб на запит італійців відповів, що згоден продати гравця не менше, ніж за 20 мільйонів євро. У "Сампдорії" цю суму порахували занадто високою, але в Генуї не втрачають надії отримати півзахисника і мають намір продовжувати торгуватися з "гірниками".

Зазначимо, що чинний контракт Тайсона з "Шахтарем" розрахований до літа 2021 року.

Як повідомляв "Обозреватель", Тайсон може стати вже четвертим легіонером, який покине донецьку команду в нинішнє міжсезоння. Раніше заявляли про те, що не мають наміру продовжувати виступати в Україні ще два бразильця - півзахисники Бернард і Фред, а також аргентинський нападник Факундо Феррейра.