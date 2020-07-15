"Шахтар" молодіжним складом здобув легку перемогу в Києві

Донецький "Шахтар" в матчі 31-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграв "Колос" з села Ковалівка Васильківського району Київської області.

Поєдинок в Києві на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:0.

У стартовому складі у "гірників" вийшло 7 гравців у віці 21 року і молодше. Наймолодшим футболістом виявився голкіпер і капітан Анатолій Трубін (18). Найстаршим – Тайсон (32).

Футболіст "Шахтаря" з м'ячем ФК Шахтар

Незважаючи на такий ростер, донецький клуб повністю лідирував на полi впродовж усього ігрового часу. У першому таймі досвідчений Тайсон раз по раз створював для партнерiв моменти, проте молоді одноклубники бразильця не реалізовували забійні моменти.

У перерві Луїш Каштру зміг достукатися до своїх підопічних і другий тайм почався з гола "помаранчово-чорних".

Футболіст "Шахтаря" б'є по воротах "Колоса" ФК Шахтар

Сіпріано в боротьбі з двома захисниками "Колоса" першим дотиком відправив круглого у ближній кут воріт – 1:0.

На 61-й хвилині португальський тренер зробив відразу 4 заміни: Марлос замінив Мудрика, Патрік замість Піхаленка, Соломон вийшов на позицію Майкона, Мораес – Сікана.

Саме Мораес і Марлос стали авторами другого м'яча. Марлос втік по лівій кромці і ідеально вирізав на хід партнеру, для якого оформити гол стало справою бразильської техніки.

Донецький "Шахтар" легко обіграв "Колос" ФК Шахтар

Статистика матчу Шахтар - Колос кадр з трансляції

"Шахтар" – "Колос" 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 49 Сіпріано, 2:0 – 90 Мораес.

Шахтар – Трубін, Сіпріано, Віта, Хочолава, Мудрик (Марлос, 63), Майкон (Соломон, 64), Тайсон, Маркос Антоніо, Вакула (Матвієнко, 82), Пихаленок (Алан Патрік, 63), Сікан (Мораес, 63) .

Колос – Кучеренко, Ємець, Максименко, Єфремов, Парамонов, Костишин (Оріховський, 65), Морозко (Сорокін, 75), Смирний (Сенько, 75), Задоя (Богданов, 65), Антюх, Бондаренко (Кожушко, 78).

Попередження: Антюх (60), Хочолава (70), Сорокін (77), Мораес (81).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі в Чернігові невмотивований "Шахтар" зіграв без захисту з "Десною", обігравши її з рахунком 4: 2.

20 червня "гірники" обіграли "Олександрію" і в четвертий раз поспіль завоювали "золото" УПЛ.