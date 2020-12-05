"Шахтар" з рахунком 5:1 здобув розгромну перемогу в УПЛ

Донецький "Шахтар" у 12-му турі чемпіонату України з футболу у Прем'єр-лізі впевнено обіграв "Минай" з однойменного села Ужгородського району Закарпатської області.

Зустріч на поле столичного НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 5:1.

Перший тайм пройшов за тотального домінування чемпіонів України. "Шахтар" володів ініціативою, контролював м'яч і легко вкотив три голи. Вже на 29-й хвилині рахунок був 3:0, до того ж перший і другий гол було забито з інтервалом в декілька хвилин.

"Минай" виглядав абсолютно неконкурентоспроможним. Гості, втративши напередодні двох основних гравців оборони Маткобожика і Матіча, дуже багато дозволяли атакуючiй лінії опонентів. "Гірники" грали в своє задоволення, відверто зловивши кураж на поле.

Єдиний гол "Минай" забив після дитячої помилки Анатолія Трубіна. На 36-й хвилині Нурієв пробив зі штрафного у ближній кут. Голкіпер донецької команди занадто м'яко виставив долоню, рикошетом від якої м'яч влетів у сітку.

Уже на старті другого тайму "Шахтар" зусиллями Матвієнка зробив рахунок розгромним.

Ужгородці могли скоротити відставання, але піжонський удар з пенальті Нурієва прийняла на себе поперечина.

До кінця ігрового часу "Шахтар" зміг зробити рахунок принизливим, вкотивши 5-й м'яч у ворота Каніболоцького. Після удару В'юнника м'яч рикошетом від Лопиренка влетів в сітку – 5:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій попередній матч "Шахтар" провів в Лізі чемпіонів, сенсаційно обігравши мадридський "Реал".