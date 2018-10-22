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Шахтар — Манчестер Сіті: прогноз на матч Ліги чемпіонів

3.5тЧитати матеріал російською

Донецький "Шахтар" вважається явним аутсайдером поєдинку третього туру Ліги чемпіонів проти англійського "Манчестер Сіті". Зустріч відбудеться у вівторок, 23 жовтня, на полі стадіону "Металіст" у Харкові. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Манчестер Сіті". Початок гри — о 22:00.

Ставки на перемогу "гірників" приймаються із коефіцієнтом 7,00. Нічия оцінюється котируванням 5,50. А показники на успіх англійського клубу досягають рівня 1,38. Крім того, аналітики впевнені у тому, що гра порадує глядачів великою кількістю голів. На те, що в матчі буде забито не менше двох м'ячів, можна поставити із коефіцієнтом 1,40.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" у скандальному матчі на останніх секундах вирвав перемогу у "Десни" в Прем'єр-лізі.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга чемпіонівШахтар - Манчестер Сiтi
Місце
УкраїнаХарків
Об'єкти
ФК Манчестер СітіФК Шахтар
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