Шахтар — Манчестер Сіті: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" вважається явним аутсайдером поєдинку третього туру Ліги чемпіонів проти англійського "Манчестер Сіті". Зустріч відбудеться у вівторок, 23 жовтня, на полі стадіону "Металіст" у Харкові. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Манчестер Сіті". Початок гри — о 22:00.

Ставки на перемогу "гірників" приймаються із коефіцієнтом 7,00. Нічия оцінюється котируванням 5,50. А показники на успіх англійського клубу досягають рівня 1,38. Крім того, аналітики впевнені у тому, що гра порадує глядачів великою кількістю голів. На те, що в матчі буде забито не менше двох м'ячів, можна поставити із коефіцієнтом 1,40.

ФК Шахтар

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" у скандальному матчі на останніх секундах вирвав перемогу у "Десни" в Прем'єр-лізі.