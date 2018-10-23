"Шахтар" - "Манчестер Сіті": відео голів

У третьому матчі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" програв "Манчестер Сіті". Поєдинок проходив в Харкові на стадіоні ОСК "Металіст".

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Манчестер Сіті.

До кінця першого тайму "городяни" вже не просто вели в рахунку, а й забезпечили собі комфортну перевагу. Спочатку в воротах Пятова неймовірним ударом розписався Давид Сілва, а потім Лапорт після подачі кутового забив другий м'яч своєї команди.

"Шахтар" (Донецьк, Україна) - "Манчестер Сіті" (Англія) - 0:3

"Шахтар" - П'ятов, Кривцов, Ісмаїлі, Матвієнко, Ракицький, Коваленко (Алан Патрік, 62), Майкон, Веллінгтон Нем (Болбат, 69), Степаненко, Фернандо Педро (Дентіньо, 84), Мораес.

"Манчестер Сіті" - Едерсон, Отаменді, Лапорт, Менді, Стоунз (Уокер, 80), Сільва, Фернандіньо, Марез, де Брюйне (Бернарду Сілва, 69), Стерлінг, Габріел Жезус.

Голи: 0:1 - 30 Сілва,

0:2 - 35 Лапорт.

3:0 - Бернарду Сілва

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" здобув непросту перемогу в скандальному матчі УПЛ.