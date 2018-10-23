Шахтар — Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє на своєму полі з англійським "Манчестер Сіті". Підопічні Паулу Фонсека і Хосепа Гвардіоли зустрінуться на полі харківського стадіону "Металіст" у вівторок, 23 жовтня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Манчестер Сіті". Початок гри — о 22:00.

ДЕ ДИВИТИСЯ "ШАХТАР" — "МАНЧЕСТЕР СІТІ"

Побачити поєдинок можна, завдяки трансляції на каналі "Футбол 1", де показ гри супроводжуватиме традиційна аналітична студія.

Крім того, трансляцію із Харкова проведе російський мовник "Матч! Футбол 2" і білоруський "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТАР" — "МАНЧЕСТЕР СІТІ"

Явним фаворитом гри вважається "Манчестер Сіті". Ставки на перемогу англійців приймаються із коефіцієнтом 1,36.

Нічия оцінюється котируванням 5,50. А показники на успіх українського клубу досягають рівня 7,50.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірено іспанській бригаді арбітрів на чолі із Карлосом дель Серро. Допомагати йому будуть лінійні рефері Хуан Юсте і Роберто дель Паломар.

Додатковими помічниками виступлять Хуан Мартінес і Сантьяго Хайме. А роль четвертого дісталася Теодоро Собріно.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Паулу Фонсека, головний тренер "Шахтаря":

— Насправді, ми не будемо змінювати нашу схему. Ми втратили два найважливіших елементи нашої команди — Тайсона і Марлоса. Ісмаїлі також під питанням. Проте гратимемо тими гравцями, які є. Тактична схема не зміниться. У нас вийде зовсім інша команда, ніж у минулому сезоні. Пішло багато гравців. А для наших молодих гравців подібний матч відбудеться вперше. Це великий шанс.

Хосеп Гвардіола, головний тренер "Манчестер Сіті":

— Ми добре почали сезон. Навіть там, де втратили очки, виглядали непогано. У Лізі чемпіонів у нас також все гаразд, за винятком хіба що перших 45 хвилин із "Ліоном". Хлопці мотивовані, ми щодня стежимо за ними на кожному тренуванні і робимо висновки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Шахтар": П’ятов — Бутко, Ракицький, Кривцов, Ісмаїлі — Майкон, Степаненко — Ньому, Алан Патрік, Фернандо — Мораес.

"Манчестер Сіті": Едерсон — Стоунз, Компані, Емерік Ляпорт, Менді — Де Брюйне, Фернандіньо, Сільва — Стерлінг, Агуеро, Сані.

ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" у скандальному матчі Прем'єр-ліги обіграв "Десну".