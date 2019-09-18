Шахтар - Манчестер Сіті: дивитися онлайн матчу Ліги чемпіонів

Третій сезон поспіль донецький "Шахтар" зустрінеться в групі Ліги чемпіонів з англійським "Ман Сіті".

"Гірники" приймуть суперника в Харкові в 1-му турі групового турніру в середу, 18 вересня.

Втім, для "Шахтаря" 5-й матч з "городянами" за останні 3 роки знову буде новим випробуванням - донеччани вперше зіграють в еврокубках під керівництвом португальця Луїша Каштру, який влітку змінив в тренерському кріслі Паулу Фонсеку. У минулому сезоні зустрічі "Гірників" з "Сіті" закінчилися повним фіаско - 0:6 і 0 3, і зараз перед Каштру стоїть завдання не тільки вийти з групи, але й більш гідно зіграти з іменитим суперником.

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Однак наскільки готовий "Шахтар" Каштру після деяких змін у складі в цілому до Ліги чемпіонів - ще питання...

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів, який почнеться в Харкові о 22:00 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. ГРУПА В. 1 ТУР

Харків. ОСК "Металіст". 22:00

Головний арбітр: Артур Діаш (Португалія)

"Шахтар" (Україна) - "Манчестер Сіті" (Англія) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

У прямому ефірі домашню гру "Шахтаря" проти чемпіона Англії покаже український телеканал "Футбол 2" і російський "Матч! Футбол 3". У записі матч буде доступний 19 вересня о 01:25 на каналі "Матч ТВ" і о 08:55 на каналі "Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Фаворитом даного протистояння, звичайно ж, бачиться "Манчестер Сіті" - ставки на перемогу "блакитних" в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,31. Нічия оцінюється котируванням 5,90, а на успіх "Шахтаря" дають цифри аж 9,40.

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ХТО РОЗСУДИТЬ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Працювати на першому матчі команди в цій Лізі чемпіонів буде португальська рефері - Артур Діаш. Помічниками у нього також виступлять португальські арбітри - Руй Тавареш і Паулу Соареш.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

"Я пропустив тиждень тренувань через проблеми зі здоров'ям, але зараз все добре. Вдячний лікарям, які змогли оперативно повернути мене в робочий стан. Що ж стосується Тайсона, то з ним все також добре. Завтра ви зможете побачити його. Ми на нього розраховуємо, як і на інших гравців".

Луїш Каштру shakhtar.com

Хосеп Гвардіола, головний тренер "Манчестер Сіті"

"Що я зробив, щоб підняти настрій гравцям після поразки від "Норвіча". Ми нічого не робили - настрій в команді дуже гарний. Чи не набридло грати проти "Шахтаря"? Насправді, я вже купив в Харкові квартиру. Але це жарт. По правді кажучи, мені подобається сюди приїжджати".

"Я провів уже 11 ігор проти "Шахтаря" - щоразу цікаво. Всі ігри в чомусь схожі один на одну. Важко було з Луческу. Коли його змінив Фонсека, то" Шахтар "також був дуже організований. У минулому році нам вдалося її більш-менш легко перемогти. Тайсон, Марлос, Степаненко - чудові гравці, які здорово контролюють м'яч. Раніше в "Шахтарі" був Ракицький, але його вже немає, зате є Пятов, який продовжує набиратися досвіду ".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік - Коноплянка, Марлос, Тете - Мораес

"Манчестер Сіті" (4-3-3): Едерсон - Уокер, Анхеліньо, Отаменді, Зінченко - Де Брейне, Фернандіньо, Давид Сілва - Бернарду Сілва, Агуеро, Стерлінг

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан "Шахтаря" Тайсон відзначився крутим досягненням в Лізі чемпіонів.

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