"Шахтар" – "Інтер": дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у другому турі Ліги чемпіонів зустрінеться на своєму полі з міланським "Інтером".

Зустріч пройде у вівторок, 27 жовтня, на НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Інтер. Початок гри – о 19:55.

ДЕ ДИВИТИСЯ ШАХТАР – ІНТЕР

Побачити протистояння можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Футбол 1", де показ супроводжуватиме традиційна аналітична студія.

Крім того, матч покаже відеосервіс Megogo, а також російський мовник "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА ШАХТАР – ІНТЕР

Фаворитом протистояння вважається італійська команда, ставки на перемогу якої приймаються з коефіцієнтом 1,80.

Нічия оцінюється котуванням 3,90. А показники на успіх "Шахтаря" досягають рівня 4,20.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати гру довірили бригаді арбітрів із Болгарії, яку очолює Георгій Кабаков.

Йому допомагатимуть лайнсмени Мартін Маргарітов і Діян Валков. Роль четвертого судді виконає Волен Чінков. Також на грі працюватиме система відеодопомоги арбітрам, за якою буде стежити німець Фелікс Цваєр.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

– Матвієнко та Пятов заявлені на матч. Що стосується розгромної поразки два місяці тому в півфіналі Ліги Європи, та ситуація довела мені те, що я вже знав про футбол. У цьому виді спорту все відбувається раптово. Ніколи не можна знати напевно, що результат матчу вирішено, і ми вже перемогли. Я не кажу, що ми контролювали хід тієї зустрічі, але до перерви наше відставання в рахунку була мінімальним. В "Інтера" були моменти, один з яких вдалося реалізувати, чого не можна сказати про нас.

Антоніо Конте, головний тренер "Інтера":

– Вважаю, у серпні ми провели практично ідеальний матч. Такий складно буде повторити. Ми знаємо, що "Шахтар" – дуже сильна команда. Три голи у ворота "Реала" абсолютно не випадкові. Ми добре підготувалися до матчу. Сподіваюся, зможемо на полі показати всі наші заготовки. Ми знаємо, що "Шахтар" посідає гідне місце в європейському футболі. Одна із сильних сторін клубу – вони постійно знаходять сильних гравців. Це тенденція.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Шахтар": Пятов – Додо, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко – Маркос Антоніо, Марлос, Майкон – Тете, Дентіньо, Соломон

"Інтер": Ханданович – Д'Амброзіо, де Врей, Бастони – Хакимі, Барелла, Відаль, Дарміан – Еріксен – Мартінес, Лукаку

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Донецький "Шахтар" після перемоги над "Реалом" очолює групу В. "Інтер" і "Боруссія" з Менхенгладбаха ділять 2-3 місце з одним очком в активі.

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

Команди тричі зустрічалися одна з одною. "Інтер" виграв два матчі, а ще одна зустріч завершилася внічию. Різниця м'ячів 8-1 на користь італійського клубу.

Востаннє грали між собою 17 серпня в півфіналі Ліги Європи, де італійці розгромили чемпіонів України 5:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру зробив різку заяву про коронавірус.