"Шахтар" – "Інтер": анонс і прогноз на матч

27 жовтня "Шахтар" знову зіграє з "Інтером". Не так давно команди зустрічалися в півфіналі Ліги Європи і ось тепер доля звела їх вже в груповому раунді Ліги чемпіонів. Нагадаємо, в минулий раз гра завершилася прикрою поразкою "Шахтаря" (0:5) і тепер гірники налаштовані на те, щоб взяти реванш. У тому, що команді Луїша Каштру це під силу сумніватися не доводиться, особливо якщо згадати гостьову перемогу над "Реалом" - 3:2. До речі, аналітики Parimatch, титульного партнера "Шахтаря", прогнозують, що і ця гра буде результативною. 63% на те, що ми побачимо не менше трьох голів.

"Інтер", нагадаємо, стартував у Лізі чемпіонів з нічиєї. Італійці першими пропустили, вийшли вперед, але знову пропустили та зіграли з "Боруссією" М 2:2. А до цього команда в чемпіонаті програла міланське дербі (1:2) і привезла нічию з Риму (1:1 з "Лаціо"). У минулому ж турі "Інтер" переміг "Дженоа" - 2:0. У Серії А "Інтер" поки скромно йде на 4-м місце.

"Шахтар" зараз 3-й в Прем'єр-лізі. У минулому турі команда втратила очки, зігравши внічию з "Ворсклою" - 1:1. Можливо, футболісти не встигли відновитися після гри в Мадриді. Що, втім, не дивно, зрушений графік матчів цієї осені дуже щільний.

"Шахтар" - "Інтер" Прогноз: Обидві команди заб'ють. Коефіцієнт: 1,57

Незважаючи на підсумкові результати, обидві команди не звикли йти з поля без забитих м'ячів. Гольова серія "Шахтаря" - 9 матчів, "Інтера" - 13 матчів. Вболівальники цих команд завжди можуть розраховувати на те, що гра не буде сухою. Швидше за все, не стане винятком і ця зустріч.

"Шахтар" - "Інтер" Прогноз: "Інтер" не заб'є в першому таймі. Коефіцієнт: 2,28

"Інтер" буде в статусі гостя і, ймовірно, спочатку спробує придивитися до "Шахтаря", який вже явно не той, яким був в серпні під час півфіналу Ліги Європи. Італійці зараз взагалі не часто забивають до перерви, в тому числі і в двох попередніх матчах. Можна очікувати, що і в цей раз перший тайм буде сухим для нападу "Інтера".

"Шахтар" - "Інтер" Прогноз: "Шахтар" заб'є в першому таймі. Коефіцієнт: 2,44

"Шахтар" останнім часом дуже активний в першому таймі. Чого тільки варті три голи "Реалу" до перерви. Гірники не чекають, поки суперник втомиться або розслабитися, команда Луїша Каштру з перших хвилин намагається нав'язати опонентові свої правила. Це у "Шахтаря" виходить непогано і закінчується, як правило, результативною грою.