"Шахтар" і Хачеріді: ЗМІ розкрили ситуацію з трансфером

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик у програмі "Циганик Live" заявив, що "Шахтар" не підписуватиме захисника ПАОКа Євгена Хачеріді.

"Як мені стало відомо, на цьому етапі "Шахтар" не розглядає можливості того, що Євген Хачеріді одягне футболку "гірників" цього літа. Швидше за все, Євгену потрібно буде шукати інший клуб. Можливо, в Україні, можливо, за її межами", — заявив журналіст.

Нагадаємо, що Хачеріді після закінчення сезону отримає статус вільного агента.

Український захисник під час матчу Ліги чемпіонів у Москві продемонстрував російським уболівальникам щитки з символікою України.

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