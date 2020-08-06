"Шахтар" і "Динамо" ввійшли до списку найкращих команд в історії Ліги чемпіонів
Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" ввійшли до списку найкращих команд в історії Ліги чемпіонів, яка почалася в 1992 році після перейменування турніру.
Авторитетне видання FourFourTwo склало рейтинг із 25 команд, які найбільш успішно проявили себе в матчах головного європейського клубного змагання. "Динамо" посіло 25-те місце, набравши 117 очок у 110 матчах, а "Шахтар" опинився на 24-й позиції зі 118 очками в 93 поєдинках.
Десятка найкращих команд в історії Ліги чемпіонів має такий вигляд:
1. "Реал" – 528 очок, 266 матчів, різниця забитих і пропущених голів +275;
2. "Барселона" – 512, 255, +266;
3. "Баварія" – 470, 248, +226;
4. "Манчестер Юнайтед" – 410, 223, +164;
5. "Ювентус" – 343, 197, +110;
6. "Арсенал" – 290, 177, +76;
7. "Челсі" – 287, 163, +123;
8. "Порту" – 286, 188, +33;
9. "Мілан" – 271, 165, +73;
10. "Ліверпуль" – 209, 122, +87;
...
24. "Шахтар" – 118, 93, -23;
25. "Динамо" – 117, 110, -30.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "гірники" також увійшли до двадцятки найкращих клубів Європи.