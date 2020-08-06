"Шахтар" і "Динамо" ввійшли до списку найкращих команд в історії Ліги чемпіонів.

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" ввійшли до списку найкращих команд в історії Ліги чемпіонів, яка почалася в 1992 році після перейменування турніру.

Авторитетне видання FourFourTwo склало рейтинг із 25 команд, які найбільш успішно проявили себе в матчах головного європейського клубного змагання. "Динамо" посіло 25-те місце, набравши 117 очок у 110 матчах, а "Шахтар" опинився на 24-й позиції зі 118 очками в 93 поєдинках.

Десятка найкращих команд в історії Ліги чемпіонів має такий вигляд:

1. "Реал" – 528 очок, 266 матчів, різниця забитих і пропущених голів +275;

2. "Барселона" – 512, 255, +266;

3. "Баварія" – 470, 248, +226;

4. "Манчестер Юнайтед" – 410, 223, +164;

5. "Ювентус" – 343, 197, +110;

6. "Арсенал" – 290, 177, +76;

7. "Челсі" – 287, 163, +123;

8. "Порту" – 286, 188, +33;

9. "Мілан" – 271, 165, +73;

10. "Ліверпуль" – 209, 122, +87;

...

24. "Шахтар" – 118, 93, -23;

25. "Динамо" – 117, 110, -30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "гірники" також увійшли до двадцятки найкращих клубів Європи.