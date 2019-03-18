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Шахтар і Динамо "постраждали" через вибори президента України

1.5тЧитати матеріал російською

Чвертьфінал Кубка України з футболу "Шахтар" – "Динамо" перенесений на 7 квітня. Гра відбудеться на ОСК "Металіст" у Харкові.

Шахтар - Динамо

Шахтар - Динамо

Динамо від Шурика

Через вибори президента України (31 березня) матчі 23-го ранку УПЛ (1-2 квітня) змістили на 3 число, а ігри Кубка, які були заплановані на ці дні, відповідно зрушили на 4 дні (на 7 квітня). Матчі 24-го туру УПЛ (заплановані на 6-7 квітня) будуть зіграні 13.04.

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Крім особистої зустрічі двох українських грандів, у чвертьфіналі Кубка країни повинні зійтися "Інгулець" і "Карпати", "Дніпро-1" і "Ворскла", а також ФК "Львів" і "Зоря".

Чинним володарем Кубка є "Шахтар", який у фіналі в Дніпрі переміг "Динамо" з рахунком 2:0.

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