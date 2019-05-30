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"Шахтар" і "Динамо" переможно завершили сезон в УПЛ

"Шахтар" і "Динамо" переможно завершили сезон в УПЛ
Гранди українського футболу пішли на перерву з гарним настроєм
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Матчами 32-го туру "Олександрія" - "Динамо" (0:2) і "Львів"-"Шахтар" (0:3) завершився 28-й чемпіонат України з футболу в Прем'єр-лізі.

Для всіх чотирьох команд ці поєдинки не мали турнірного значення. Кияни, які фінішували другими, з перших хвилин зіткнулися з непрохідною обороною суперника. "Динамо" ніяк не могло налагодити комбінаційні дії, через що часто демонструвало багато сумбуру в атаці.

Незважаючи на таку гру на 21-хвилині гості відкрили рахунок. Де Пена зробив навіс у штрафну, Русин перевів головою на дальню штангу, де Циганков на самоті переправив м'яч у ворота.

Емоції в грі часто превалювали над технікою, і Юрій Можаровський за 10 хвилин показав чотири жовті картки, залишивши "Динамо" в меншості.

На 32-й хвилині Алібеков, отримавши другий "гірчичник", відправився дивитися матч із трибун.

Після перерви обидві команди мали чудові шанси на гол, але більш вдало зіграли "біло-сині".

На 70-й хвилині Бесєдін прийняв м'яч, обіграв захисника, віддав на Циганкова, який у штрафному прибрав Бехала і точно пробив у дальній кут низом.

"Олександрія" – "Динамо" 0:2

Голи: 0:1 – 21 Циганков, 0:2 – 69 Циганков.

Олександрія – Паньків, Пашаєв, Бухал, Бабогло, Лучкевич, Запорожан (Дедечко, 65), Ковалець (Пономар, 74), Банада, Протасов, Задерака (шастати, 70), Сітало.

Динамо – Бущан, Шабанов, Бурда, Миколенко, Кендзьора (Шапаренко, 27), де Пена, Шепелев, Циганков, Алібеков, Русин (Кравченко, 35), Бесєдін (Дуелунд, 88).

Попередження: Запорожан (20), Алібеков (24), Бабогло (26), Паламар (85).

Вилучення: Алібеков (32).

У паралельному поєдинку "Шахтар" мінімально переграв у гостях "Львів". "Гірники", які грали без уже відпочивальників Пятова, Ісмаїлі, Тайсона і Мораеса, повністю домінували на полі, але перші 45 хвилин так і не змогли розпечатати ворота Сарнавського.

Долю зустрічі вирішив гол Дентіньо на 65-й хвилині. Коваленко знайшов у штрафному Соломона, Манор прострілив у центр, куди набіг Дентіньо і відправив м'яч у сітку.

Після цього господарі "попливли" і пропустили ще двічі. Точними "пострілами" відзначилися Степаненко і Матвієнко.

Львів - Шахтар

Львів - Шахтар

ФК Шахтар

Львів - Шахтар

Львів - Шахтар

ФК Шахтар

Львів - Шахтар

Львів - Шахтар

ФК Шахтар

Львів - Шахтар

Львів - Шахтар

ФК Шахтар

Львів - Шахтар

Львів - Шахтар

ФК Шахтар

Львів - Шахтар

Львів - Шахтар

ФК Шахтар

Львів - Шахтар

Львів - Шахтар

ФК Шахтар

Львів - Шахтар

Львів - Шахтар

ФК Шахтар

Львів - Шахтар

Львів - Шахтар

ФК Шахтар

Львів - Шахтар

Львів - Шахтар

ФК Шахтар

Львів - Шахтар

Львів - Шахтар

ФК Шахтар

Львів - Шахтар

Львів - Шахтар

ФК Шахтар

"Львів" – "Шахтар" 0:3

Голи: 0:1 – 65 Дентіньо, 0:2 – 78 Степаненко, 0:3 – 85 Матвієнко.

Львів – Сарнавський, Приймак, Адамюк, Вісенте, Мартан, Пентелейчук (Хімчак, 46), Липі, Педро Вітор, Рожеріо Шина (Иваночко, 80), Бруно Дуарте, Альваро (Брама, 87).

Шахтар – Кудрик, Матвієнко, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Дентіньо, Коваленко, Фернандо Педро (Тете, 70), Маркос Антоніо, Сіпріано (Степаненко, 61), Соломон (Марлос, 76).

Попередження: Педро Вітор (42), Маркос Антоніо (50), Мартан (61), Степаненко (73).

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна
Теги
ФК ШахтарФК Динамо Київ
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