"Шахтар" хоче підписати бразильця за 30 млн євро

Максим Іншаков Футбол 21:28, 9.12.2020 Оновлено: 21:35, 9.12.2020

Донецький "Шахтар" хоче підписати 18-річного півзахисника "Палмейраса" Габріеля Верона, повідомляє Goal.

Український клуб, який уважно стежив за молодим нападником "Палмейраса" з початку року, вирішив перейти до більш активної фази, і запросив інформацію про трансфер хавбека.

Бразильський клуб готовий продати футболіста за 30 млн євро. Сума відступних при цьому становить 60 млн євро.

Верон виступає у складі бронзового чемпіона Бразилії з 2017 року. За цей час провів 18 матчів, в яких забив 5 голів. За даними авторитетного порталу Transfermarket трансферна вартість футболіста складає 25 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в зимове міжсезоння зробить пропозицію бразильському півзахисникові "Галатасарая" Маркао.

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