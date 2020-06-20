"Шахтар" достроково став чемпіоном України

Донецький "Шахтар" в матчі 27-го туру Прем'єр-ліги обіграв "Олександрію" і за 5 турів до завершення поточного сезону став чемпіоном України з футболу-2020.

Зустріч на київському НСК "Олімпійському" завершилася з рахунком 3:2.

Цей результат дозволив підопічним Луїша Каштру набрати 71 очко і стати математично недосяжними для найближчого переслідувача - "Динамо" Київ (52).

Шахтар - Олександрія ФК Шахтар

З перших секунд Марлос і Тайсон діяли під нападниками, раз по раз розганяючи правий фланг "гірників". Команда Шарана дуже глибоко сiла в захист, дозволяючи господарям цiлковито домінувати в небезпечній близькості від воріт "Олександрії".

На 12-й хвилині провал в обороні призвiв до виходу Мораеса на ворота, якого збив Шендрик. Арбітр з Херсона Ігор Пасхал поставив досить суперечливий пенальті, який чітко реалізував Тайсон - 1:0.

Шахтар - Олександрія ФК Шахтар

Відкривши рахунок "Шахтар" впевнено працював з м'ячем на чужій половині поля, і через кілька хвилин Мораес забив гол, але зробив це з офсайду.

Ближче до перерви донецькі футболісти зменшили темп, що призвело до декількох атак гостей. В одній з них Ковалець мав відмінні шанси зрівняти рахунок. Через 3 хвилини вже Лучкевич вийшов один на один з П'ятовим, зміг обіграти голкіпера збірної України, але його удар заблокували захисники.

Шахтар - Олександрія ФК Шахтар

Другий тайм почався шокуюче для діючих чемпіонів України. Вже на 4-й хвилині Банада ефектно підключився до подачі з кутового і головою розстріляв П'ятова - 1:1.

Приголомшений "Шахтар" на 51-й хвилині пропустив ще одну контратаку, яка завершилася пенальті. Матвієнко зіграв рукою в своїй штрафній і Третьяков вивів "Олександрію" вперед - 1:2.

Каштру пішов ва-банк, замінивши на 57-й хвилині Степаненка на Тете, і "джокер" тренера зіграв на 4-й хвилині. Бразилець, який недавно одружився з українкою, вдало зловив м'яч після навісу, щокою бутси направивши круглого у ворота - 2:2.

"Шахтар" продовжував тиснути, але робив це дуже прямолінійно, через що суперник легко руйнував всi атаки ще на підході до воротарського майданчику.

Шахтар - Олександрія ФК Шахтар

На 75-й хвилині Каштру знову зробив найважливішу заміну, замінивши Сіпріано на Коноплянку. Євген через 5 хвилин став автором гольової передачі. Дубль на рахунку Тете - 3:2.

"Шахтар" – "Олександрія" 3:2 (1:0, 2:2)

Голи: 1:0 – 13, пенальті Тайсон, 1:1 – 48 Банада, 1:2 – 51, пенальті Третьяков, 2:2 – 60 Тете, 3:2 – 78 Тете.

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Кривцов, Додо, Сіпріано (Коноплянка, 77), Марлос (Коваленко, 86), Тайсон, Маркос Антоніо, Степаненко (Тете, 57), Алан Патрік (Хочолава, 86), Мораес.

Олександрія – Білик, Пашаєв, Дубра, Мірошниченко (Вантух, 64), Шендрик, Банада, Лучкевич (Задерака, 46), Третьяков, Гречишкін (Довгий, 22), Ковалець (Грицук, 80), Сітало (Шастал, 46).

Попередження: Шендрик (12), Додо (45), Пашаєв (59), Шастал(64).

Турнірна таблиця УПЛ на 20 червня

Раніше Андрій Павелко повідомив, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Вольфсбург" пройде в Німеччині.

Ця зустріч відбудеться 5 або 6 серпня і почнеться о 17:55 або 20:00.

У першій грі 1/8 фіналу ЛЄ "Шахтар" завдав "Вольфсбургу" домашню поразку – 1: 2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" підтвердив інформацію про те, що лідер команди Ісмаїлі вибув на півроку через травму.