"Шахтар" дізнався суперника у чвертьфіналі ЛЄ: спортивні підсумки 6 серпня

Олександр Чеканов Футбол 09:11, 7.08.2020

Донецький "Шахтар" дізнався суперника по чвертьфіналу Ліги Європи, а Україна зберігла пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 6 серпня. Крім того, український футболіст Олександр Зінченко одружився з журналісткою Владою Щегловою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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