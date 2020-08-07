'Шахтар' дізнався суперника у чвертьфіналі ЛЄ: спортивні підсумки 6 серпня

Донецький "Шахтар" дізнався суперника по чвертьфіналу Ліги Європи, а Україна зберігла пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 6 серпня. Крім того, український футболіст Олександр Зінченко одружився з журналісткою Владою Щегловою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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