'Шахтар' дізнався суперника у чвертьфіналі ЛЄ: спортивні підсумки 6 серпня

Донецький "Шахтар" дізнався суперника по чвертьфіналу Ліги Європи, а Україна зберігла пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 6 серпня. Крім того, український футболіст Олександр Зінченко одружився з журналісткою Владою Щегловою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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