"Шахтар" дізнався можливих суперників у "фіналі восьми" Ліги Європи

У п'ятницю, 10 липня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування "фіналу восьми" Ліги Європи, за підсумками якого донецький "Шахтар" дізнався можливих суперників з чвертьфіналу і півфіналу турніру.

"Гірники" виграли перший матч 1/8 фіналу на полі "Вольфсбурга" з рахунком 2:1 і мають хороші шанси на вихід у наступний раунд турніру.

У разі перемоги над німецьким клубом за сумою двох матчів у чвертьфіналі "Шахтар" зустрінеться з "Базелем" або франкфуртським "Айнтрахтом".

Переможець цієї пари у півфіналі зіграє з "Інтером", "Хетафе", "Рейнджерс" або леверкузенським "Баєром".

Нагадаємо, що команди проведуть лише по одній зустрічі на нейтральному полі в чотирьох містах Німеччини – Дуйсбурзі, Дюссельдорфі, Гельзенкірхені та Кельні.

Ігри 1/8 фіналу пройдуть 5-6 серпня, 1/4 фіналу – 10-11 серпня. 16-17 серпня відбудуться ігри 1/2 фіналу. Фінал заплановано в Кельні на 21 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА ухвалив офіційне рішення, дозволивши "Шахтарю" провести матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" в Україні.