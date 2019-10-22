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22 жовтня • оновлено в 23:37
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"Шахтар" - "Динамо" Загреб: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

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Донецький "Шахтар" в третьому турі Ліги чемпіонів не зміг обіграти "Динамо" із Загреба. Матч на ОСК "Металіст" завершився з рахунком 2:2.

Незважаючи на те, що "гірники" першими повели в рахунку після розкішного удару Коноплянки, хорватські гості змогли швидко відігратися і вийти вперед. Луїш Каштру зробив кілька замін, і вийшов Додо зміг відновити рівновагу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відеоогляд цієї зустрічі.

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Відзначимо, що після гри, португальський наставник "гірників" дав прес-конференцію, в якому звинуватив "Динамо" у вбивстві.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

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Теми
Ліга чемпіонів Шахтар – Динамо Загреб
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Шахтар Динамо Загреб
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