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21 жовтня • оновлено в 12:41
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Шахтар – Динамо Загреб: прогноз на матч Ліги чемпіонів

1.3т Читати матеріал російською

Донецький "Шахтар" вважається явним фаворитом протистояння із загребським "Динамо" в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Команда Луїша Каштру зустрінеться з хорватським суперником на полі харківського стадіону "Металіст" у вівторок, 22 жовтня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" – "Динамо" Загреб. Початок – о 19:55.

Новини
Шахтар — Динамо Загреб: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

ФК "Шахтар"

ФК "Шахтар"

Поставити на перемогу чемпіонів України можна з коефіцієнтом 1,67. Нічия оцінюється котируванням 3,70. А показники на успіх динамівців досягають рівня 5,00. Водночас аналітики більше вірять в те, що гра пройде результативно. Ставки на те, що в матчі буде забито щонайменше три голи, приймаються з котируванням 1,80.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" здобув нищівну перемогу над "Колосом", забивши новачку Прем'єр-ліги шість сухих м'ячів.

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Теми
Ліга чемпіонів Шахтар – Динамо Загреб
Місце
Україна Харків
Теги
Динамо Загреб ФК Шахтар
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Комментарии на сайте не модерированы
Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Шахта должна уничтожить динамо на поле!
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