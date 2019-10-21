Шахтар – Динамо Загреб: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" вважається явним фаворитом протистояння із загребським "Динамо" в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Команда Луїша Каштру зустрінеться з хорватським суперником на полі харківського стадіону "Металіст" у вівторок, 22 жовтня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" – "Динамо" Загреб. Початок – о 19:55.

ФК "Шахтар"

Поставити на перемогу чемпіонів України можна з коефіцієнтом 1,67. Нічия оцінюється котируванням 3,70. А показники на успіх динамівців досягають рівня 5,00. Водночас аналітики більше вірять в те, що гра пройде результативно. Ставки на те, що в матчі буде забито щонайменше три голи, приймаються з котируванням 1,80.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" здобув нищівну перемогу над "Колосом", забивши новачку Прем'єр-ліги шість сухих м'ячів.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!