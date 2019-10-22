"Шахтар" - "Динамо" Загреб: відео голів Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" в третьому турі Ліги чемпіонів вдома зіграв внічию з "Динамо" із Загреба. Матч пройшов на ОСК "Металіст".

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Динамо Загреб.

Уже в першому таймі команди обмінялися голами. На позиційну атаку "гірників" правим флангом і голом Коноплянки, через 10 хвилин хорвати відповіли блискавичним випадом і м'ячем Ольмо.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відео моментів.

Шахтар Україна – Динамо Загреб Хорватія 2:2

Голи: 1:0 – 16 Коноплянка

1:1 – 25 Ольмо.

1:2 – 60, пенальті Оршіч,

2:2 – 75 Додо.

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат, Марлос, Коноплянка, Тайсон, Алан Патрік, Степаненко, Мораес.

Динамо Загреб – Ліваковіч, Теофіль-Катрін, Періч, Ділавер, Леовац, Ольмо, Моро, Оршіч, Адемі, Стоянович, Гаврановіч.

Попередження: Стоянович (7), Періч (23), Алан Патрік (40), Пятов (58), Болбат (59), Ділавер (63), Адемі (64).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1-му турі нового сезону Ліги чемпіонів "гірники" програли англійському "Манчестер Сіті". Матч в Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

Зустріч 2-го туру в Італії проти місцевої " Аталанти " завершилася на користь українського клубу (2:1).

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