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21 жовтня • оновлено в 00:33
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Шахтар - Динамо Загреб: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Донецький "Шахтар " в третьому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 у вівторок, 22 жовтня, зіграє вдома з "Динамо" із Загреба.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Динамо Загреб. Початок зустрічі - о 20:00.

Шахтар - Динамо Загреб: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Шанувальники футболу, які не потраплять на харківський стадіон ОСК "Металіст", зможуть підтримати команду Луїша Каштру біля екранів ТБ. У прямому ефірі домашню гру "помаранчово-чорних" проти чемпіона Хорватії покаже український телеканал "Футбол 1" і російський "Матч! Футбол 2".

У записі поєдинок буде доступний 23 жовтня о 06:05 на каналі "Матч! Футбол 1" і о 16:55 на каналі "Матч! Футбол 3".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня "гірники" програли англійському "Манчестер Сіті" в 1-му турі нового сезону Ліги чемпіонів. Матч в Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

Зустріч 2-го туру в Італії проти місцевої "Аталанти" завершилася з рахунком 2:1 на користь українського клубу.

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Україна Харків
Теги
Динамо Загреб ФК Шахтар
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