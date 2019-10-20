Шахтар - Динамо Загреб: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар " в третьому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 у вівторок, 22 жовтня, зіграє вдома з "Динамо" із Загреба.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Динамо Загреб. Початок зустрічі - о 20:00.

Шанувальники футболу, які не потраплять на харківський стадіон ОСК "Металіст", зможуть підтримати команду Луїша Каштру біля екранів ТБ. У прямому ефірі домашню гру "помаранчово-чорних" проти чемпіона Хорватії покаже український телеканал "Футбол 1" і російський "Матч! Футбол 2".

У записі поєдинок буде доступний 23 жовтня о 06:05 на каналі "Матч! Футбол 1" і о 16:55 на каналі "Матч! Футбол 3".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня "гірники" програли англійському "Манчестер Сіті" в 1-му турі нового сезону Ліги чемпіонів. Матч в Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

Зустріч 2-го туру в Італії проти місцевої "Аталанти" завершилася з рахунком 2:1 на користь українського клубу.

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