"Шахтар" - "Динамо": відео голів

Донецький "Шахтар" виграв у Києві свій домашній матч зі столичним "Динамо" в центральному матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Перший поєдинок після карантину пройшов на порожньому НСК "Олімпійському" і завершився з рахунком 3:1.

Уже в першому таймі команди з інтервалом в декілька секунд обмінялися забитими голами. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам в режимі онлайн подивитися, як це було.

Відзначимо, що на 19-й хвилині арбітр Катерина Монзуль скасувала гол Сергій Сидорчука після перегляду VAR.

"Шахтар" – "Динамо" 3:1

Гол 0:1 – 38 Буяльський

Гол 1:1 – 39 Марлос

2:1 – 67 Марлос,

3:1 – 74 Маркос Антоніо.

Голи: 0:1 – 38 Буяльський, 1:1 – 39 Марлос, 2:1 – 67 Марлос, 3:1 – 74 Маркос Антоніо.

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі, Додо, Кривцов, Матвієнко, Алан Патрік (Коноплянка, 85), Степаненко, Тайсон (Соломон, 85), Марлос (Тете, 76), Коваленко (Маркос Антоніо, 53), Мораес (Фернандо Педро, 76 ).

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзьора, Попов, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цітаішвілі (де Пена, 76), Буяльський (Дуелунд, 88), Русин (Караваєв, 76).

Попередження: Попов (22), Ісмаїлі (24), Коваленко (46).

Відзначимо, що ця зустріч була історичною. Вперше в протистоянні грандів українського футболу на матчі працює повністю жіноча бригада арбітрів.

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