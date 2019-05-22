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Шахтар - Динамо: дивитися онлайн топ-матчу УПЛ

2.8тЧитати матеріал російською

"Шахтар" прийме "Динамо" в Харкові в черговому дербі сезону, але тепер "класико" вже нічого не вирішує - донеччани ще в минулому турі оформили чемпіонство Прем'єр-ліги.

Втім, говорити про втрату мотивації "Шахтарем" не доводиться. Команда Паулу Фонсеки в рамках чемпіонату не змогла довести свою перевагу над киянами у трьох особистих зустрічах - у команд по одній перемозі та нічия. Тому у "гірників" напевно є мета перевершити принципового суперника та в очному бою, а не тільки в турнірній таблиці. "Динамо" ж залишається просто грати на перемогу, щоб виправдати себе за загальну невдачу в УПЛ.

В останньому матчі "Динамо" і "Шахтар" не змогли забити один одному

В останньому матчі "Динамо" і "Шахтар" не змогли забити один одному

shakhtar.com

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо з Харкова, який розпочнеться 22 травня о 19:30.

Новини
Фонтан шампанського и танці на столі: з'явилось відео із роздягальні "Шахтаря" після завоювання чемпіонства

ПРЕМ'ЄР ЛІГА. 30 ТУР

Харків. ОСК "Металіст". 19:30

Головний арбітр: Ярослав Козик

"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ) - 0:0

Орієнтовні склади

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Бутко, Хочолава, Матвієнко, Болбат - Степаненко, Маркос Антоніо - Тітці, Коваленко, Манор - Кайоде

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко - Кендзьора, Бурда, Шабанов, Сідклей - Шепелев, Сидорчук - Циганков, Гармаш, Де Піна - Бесєдін

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Матч іще не розпочався

Сьогоднішній матч команди зіграють в своїх традиційних кольорах - оранжево-чорні проти біло-синіх

ДЕ ДИВИТИСЬ

Українське дербі в прямому ефірі по ТБ покаже ТК "Футбол 2".

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
Олександр ХацкевичПаулу ФонсекаАндрій ПятовТарас СтепаненкоВіктор ЦиганковДенис Гармаш
Місце
УкраїнаХарків
Теги
ФК Динамо КиївФК Шахтар
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