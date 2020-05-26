"Шахтар" - "Динамо": офіційно названі дата і місце

Дирекція Прем'єр-ліги України визначилася з датами і часом початку матчів 24-го туру Favbet Ліги (УПЛ).

Поєдинок "Шахтар" – "Динамо", за обопільною домовленістю сторін, відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок о 17:00, повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Шахтар - Динамо ФК Шахтар

У зв'язку з пандемією COVID-19 і заходами безпеки, вжитими для запобігання поширенню вірусу, всі поєдинки чемпіонату України до закінчення сезону 2019/20 пройдуть без глядачів.

Відзначимо, що п'ятеро футболістів київського "Динамо" отримали травми після виходу з карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня київське "Динамо" сенсаційно зіграло в нульову нічию в матчі проти "Руху". Зустріч пройшла на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.