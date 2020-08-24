"Шахтар" – "Динамо": дивитися онлайн Суперкубку України-2020

"Шахтар" і "Динамо" втринадцяте розігрують Суперкубок. ФК "Шахтар"
Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" у вівторок, 25 серпня, розіграють Суперкубок Україну-2020.
Поєдинок стане першим для наставника "біло-синіх" Мірчі Луческу проти команди, в якій він провів 12 років. Гра пройде на головній арені країни НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо. Початок зустрічі – о 21:00.
Побачити історичне протистояння двох грандів українського футболу можна буде в ефірі загальнонаціонального телеканалу "Україна".
Крім того, трансляцію з Києва проведе спеціалізований "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.
Фаворитом гри вважається донецька команда. Ставки на перемогу "гірників" в основні 90 хвилин часу приймаються з коефіцієнтом 1,93.
Нічия оцінюється котируванням 3,70. А показники на успіх динамівців досягають рівня 3,75.
Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів, яку очолює Віталій Романов із Дніпра.
Допомагати йому будуть лайнсмени Андрій Скрипка (Кропивницький) та Володимир Володін (Херсон). Роль четвертого рефері виконає Анатолій Абдула з Харкова.
Систему відеодопомоги арбітрам очолить киянин Євген Арановський.
Віталій Романов (крайній зліва) буде судити Суперкубок Україну-2020
Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":
– Ми свіжі і готові до протистояння. Мотивація дуже велика: це фінал. Ми повинні розуміти, що визначиться, хто отримає титул. Тому – максимальна мотивація і максимальна повага до того, ким ми є. Зміни в "Динамо" за Луческу є – як в атаці, так і в обороні. Хороша команда, хороший тренер. Наш суперник також боротиметься за перемогу, з таким же бажанням виграти, як і ми.
Ігор Суркіс, президент "Динамо":
– Це не найважливіша гра для нас. Чому? Тому що стоїть завдання потрапити до Ліги чемпіонів, і все для цього робиться. Не можу сказати, що преміальні за Суперкубок будуть якісь особливі. Вони будуть такими, як завжди. Все прописано в контрактах.
"Шахтар": Пятов – Додо, Бондар, Кривцов, Матвієнко – Антоніо, Степаненко – Марлос, Патрік, Тайсон – Мораес
"Динамо": Бущан – Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв – Бульяскій, Сидорчук – Де Піна, Циганков, Цітаішвілі – Супряга
"Динамо" і "Шахтар" зустрічалися один з одним 187 разів в історії. Кияни виграли 83 гри, а "гірники" – 59.
У Суперкубку України суперники перетиналися 12 разів – сім матчів залишилися за "Динамо", а ще п'ять виграв "Шахтар".
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в першому матчі УПЛ під керівництвом Мірчі Луческу розгромило донецький "Олімпік" – 4:1.
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