"Шахтар" – "Динамо": дивитися онлайн Суперкубку України-2020

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" у вівторок, 25 серпня, розіграють Суперкубок Україну-2020.

Поєдинок стане першим для наставника "біло-синіх" Мірчі Луческу проти команди, в якій він провів 12 років. Гра пройде на головній арені країни НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо. Початок зустрічі – о 21:00.

ДЕ ДИВИТИСЯ ШАХТАР – ДИНАМО

Побачити історичне протистояння двох грандів українського футболу можна буде в ефірі загальнонаціонального телеканалу "Україна".

Крім того, трансляцію з Києва проведе спеціалізований "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

ПРОГНОЗ НА ШАХТАР – ДИНАМО

Фаворитом гри вважається донецька команда. Ставки на перемогу "гірників" в основні 90 хвилин часу приймаються з коефіцієнтом 1,93.

Нічия оцінюється котируванням 3,70. А показники на успіх динамівців досягають рівня 3,75.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів, яку очолює Віталій Романов із Дніпра.

Допомагати йому будуть лайнсмени Андрій Скрипка (Кропивницький) та Володимир Володін (Херсон). Роль четвертого рефері виконає Анатолій Абдула з Харкова.

Систему відеодопомоги арбітрам очолить киянин Євген Арановський.

Віталій Романов (крайній зліва) буде судити Суперкубок Україну-2020

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

– Ми свіжі і готові до протистояння. Мотивація дуже велика: це фінал. Ми повинні розуміти, що визначиться, хто отримає титул. Тому – максимальна мотивація і максимальна повага до того, ким ми є. Зміни в "Динамо" за Луческу є – як в атаці, так і в обороні. Хороша команда, хороший тренер. Наш суперник також боротиметься за перемогу, з таким же бажанням виграти, як і ми.

Ігор Суркіс, президент "Динамо":

– Це не найважливіша гра для нас. Чому? Тому що стоїть завдання потрапити до Ліги чемпіонів, і все для цього робиться. Не можу сказати, що преміальні за Суперкубок будуть якісь особливі. Вони будуть такими, як завжди. Все прописано в контрактах.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Шахтар": Пятов – Додо, Бондар, Кривцов, Матвієнко – Антоніо, Степаненко – Марлос, Патрік, Тайсон – Мораес

"Динамо": Бущан – Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв – Бульяскій, Сидорчук – Де Піна, Циганков, Цітаішвілі – Супряга

СТАТИСТИКА МАТЧІВ

"Динамо" і "Шахтар" зустрічалися один з одним 187 разів в історії. Кияни виграли 83 гри, а "гірники" – 59.

У Суперкубку України суперники перетиналися 12 разів – сім матчів залишилися за "Динамо", а ще п'ять виграв "Шахтар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в першому матчі УПЛ під керівництвом Мірчі Луческу розгромило донецький "Олімпік" – 4:1.

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