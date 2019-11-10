Шахтар Донецьк – Динамо Київ: дивитися онлайн дербі Прем'єр-ліги

Через 10 днів після вогняного кубкового протистояння "Шахтар" і "Динамо" зійдуться знову, але тепер уже в чемпіонаті на поле донеччан - в Харкові 10 листопада.

По суті, подальше Класико закриває перелік кращих матчів українського футболу в цьому році. Зустріч в Харкові стане останньою для "Шахтаря" і "Динамо" в 2019-му, але більш важливо - може фактично закрити питання з чемпіонством. Багато вболівальників вже зараз не вірять, що кияни зможуть відіграти сьогоднішні 10 очок відставання, а в разі програшу "Динамо" відстань збільшиться до 13 пунктів. Крім цього "біло-синім" також не можна поступатися і через близькість конкурентів - "Десна" і "Зоря" "дихають в спину" на відстані в 1 і 2 пункту відповідно.

"Шахтар" і "Динамо" зустрінуться четвертий раз в нинішньому сезоні shakhtar.com

Перед дербі "Шахтар" несподівано відчуває кадрові проблеми в півзахисті - Тарас Степаненко отримав невелику травму в матчі Ліги чемпіонів в Загребі, а Євген Коноплянка та Манор Соломон ще відновлюються після своїх пошкоджень. У "Динамо" ж ситуація з кадрами краще - повертається після травми Віталій Буяльський, також підтягнувся в першу команду Микола Шапаренко. І зараз кияни по-своєму можуть здивувати суперника складом.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Динамо", який стартує на харківському ОСК "Металіст" 10 листопада о 17:00

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "ШАХТАР" - "ДИНАМО"

ПРЕМ'ЄР-ЛІГА

Харків. ОСК "Металіст". 17:00

Головний арбітр: Микола Балакін (Київська обл.)

"Шахтар" Донецьк - "Динамо" Київ - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "ШАХТАР" - "ДИНАМО"

Чергове всеукраїнське дербі в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТАР" - "ДИНАМО"

Українські букмекери майже не вірять в осічку "Шахтаря" в майбутньому дербі, оцінюючи перемогу донеччан коефіцієнтом 1.72. На нічию виставлене котирування в 4.10, а ось можлива перемога "Динамо" оцінюється цифрами 4.35.

ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "ШАХТАР" - "ДИНАМО"

Один з головних матчів сезону Прем'єр-ліги обслужить бригада рефері на чолі з Миколою Балакіна. Що цікаво, в даному випадку на матч київської команди призначений арбітр з Київської області, який народився і проживає в Києві. Допомагати Балакіну на лініях будуть Андрій Скрипка (Кропивницький) і Володимир Володін (Херсон). Четвертим рефері виступить Ярослав Козик (Закарпатська обл.). Також відзначимо, що на цьому поєдинку буде працювати система відеоповторів VAR, але в режимі тестування оффлайн.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "Копенгаген" - "ДИНАМО"

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

"Ми не повинні розглядати майбутній матч, беручи до уваги той факт, що у нас на день більше або менше для підготовки. Без різниці. Ми готуємося до складної гри з відмінною командою. Вчора дивилися "Копенгаген" – "Динамо": наш суперник провів хорошу гру з дуже сильною динамікою в атаці, був абсолютно безпечний в обороні. У команди зараз непоганий період. Ми повинні максимально себе контролювати, щоб показати позитивний результат".

Луїш Каштру (праворуч) shakhtar.com

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Дентіньо, Маркос Антоніо - Коваленко, Марлос, Тайсон - Мораес

"Динамо" (4-2-3-1): Бущан - Кендзьора, Шабанов, Попов, Миколенко - Сидорчук, Гармаш - Караваєв, Циганков, Де Піна - Бесєдін

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