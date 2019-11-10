Головна Новини
10 листопада • оновлено в 07:32
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Шахтар Донецьк – Динамо Київ: дивитися онлайн дербі Прем'єр-ліги

141 Читати матеріал російською

Через 10 днів після вогняного кубкового протистояння "Шахтар" і "Динамо" зійдуться знову, але тепер уже в чемпіонаті на поле донеччан - в Харкові 10 листопада.

По суті, подальше Класико закриває перелік кращих матчів українського футболу в цьому році. Зустріч в Харкові стане останньою для "Шахтаря" і "Динамо" в 2019-му, але більш важливо - може фактично закрити питання з чемпіонством. Багато вболівальників вже зараз не вірять, що кияни зможуть відіграти сьогоднішні 10 очок відставання, а в разі програшу "Динамо" відстань збільшиться до 13 пунктів. Крім цього "біло-синім" також не можна поступатися і через близькість конкурентів - "Десна" і "Зоря" "дихають в спину" на відстані в 1 і 2 пункту відповідно.

"Шахтар" і "Динамо" зустрінуться четвертий раз в нинішньому сезоні

"Шахтар" і "Динамо" зустрінуться четвертий раз в нинішньому сезоні

shakhtar.com

Перед дербі "Шахтар" несподівано відчуває кадрові проблеми в півзахисті - Тарас Степаненко отримав невелику травму в матчі Ліги чемпіонів в Загребі, а Євген Коноплянка та Манор Соломон ще відновлюються після своїх пошкоджень. У "Динамо" ж ситуація з кадрами краще - повертається після травми Віталій Буяльський, також підтягнувся в першу команду Микола Шапаренко. І зараз кияни по-своєму можуть здивувати суперника складом.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Динамо", який стартує на харківському ОСК "Металіст" 10 листопада о 17:00

Новини
ФФУ покарала "Динамо" за матч Кубка України з "Шахтарем"

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "ШАХТАР" - "ДИНАМО"

ПРЕМ'ЄР-ЛІГА

Харків. ОСК "Металіст". 17:00

Головний арбітр: Микола Балакін (Київська обл.)

"Шахтар" Донецьк - "Динамо" Київ - 0:0

___________________________________________________________

Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "ШАХТАР" - "ДИНАМО"

Чергове всеукраїнське дербі в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТАР" - "ДИНАМО"

Українські букмекери майже не вірять в осічку "Шахтаря" в майбутньому дербі, оцінюючи перемогу донеччан коефіцієнтом 1.72. На нічию виставлене котирування в 4.10, а ось можлива перемога "Динамо" оцінюється цифрами 4.35.

Новини
Кров і судоми: футболіст "Динамо" розкрив подробиці перемоги над "Шахтарем"

ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "ШАХТАР" - "ДИНАМО"

Один з головних матчів сезону Прем'єр-ліги обслужить бригада рефері на чолі з Миколою Балакіна. Що цікаво, в даному випадку на матч київської команди призначений арбітр з Київської області, який народився і проживає в Києві. Допомагати Балакіну на лініях будуть Андрій Скрипка (Кропивницький) і Володимир Володін (Херсон). Четвертим рефері виступить Ярослав Козик (Закарпатська обл.). Також відзначимо, що на цьому поєдинку буде працювати система відеоповторів VAR, але в режимі тестування оффлайн.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "Копенгаген" - "ДИНАМО"

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

"Ми не повинні розглядати майбутній матч, беручи до уваги той факт, що у нас на день більше або менше для підготовки. Без різниці. Ми готуємося до складної гри з відмінною командою. Вчора дивилися "Копенгаген" – "Динамо": наш суперник провів хорошу гру з дуже сильною динамікою в атаці, був абсолютно безпечний в обороні. У команди зараз непоганий період. Ми повинні максимально себе контролювати, щоб показати позитивний результат".

Луїш Каштру (праворуч)

Луїш Каштру (праворуч)

shakhtar.com

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Дентіньо, Маркос Антоніо - Коваленко, Марлос, Тайсон - Мораес

"Динамо" (4-2-3-1): Бущан - Кендзьора, Шабанов, Попов, Миколенко - Сидорчук, Гармаш - Караваєв, Циганков, Де Піна - Бесєдін

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Прем'єр-ліга України Динамо - Шахтар
Особи
Луїш Каштру Олексій Михайличенко Андрій Пятов Марлос Євген Коноплянка Тайсон Тарас Степаненко Жуніор Мораес Віктор Циганков Олександр Караваєв Беньямін Вербич Карлос де Пена Микола Шапаренко Денис Попов Артем Шабанов Віталій Миколенко
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel